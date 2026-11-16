Жанибек Алимханулы объяснил неожиданное решение и заинтриговал болельщиков

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы высказался о своем переходе во второй средний вес. Спортсмен объяснил болельщикам, почему считает этот дивизион для себя родным, и пообещал показать на ринге совершенно новый уровень, сообщает Zakon.kz.

Свое заявление чемпион опубликовал на странице в социальной сети X.

"Казахский стиль" напомнил, что на протяжении всей любительской карьеры боксировал в категории до 75 кг, однако после перехода в профессионалы ему пришлось спуститься в средний вес (до 72,6 кг), где он сумел завоевать титулы объединенного чемпиона мира.

По словам Алимханулы, смена дивизиона на более тяжелый (до 76,2 кг) станет для него возвращением к истокам.

"Теперь я возвращаюсь в свой естественный вес. В категории до 168 фунтов вы увидите совершенно другого Жанибека!" – заявил боксер.

К слову, Алимханулы вернется на ринг после дисквалификации 23 января 2027 года. Его соперником в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе станет датчанин Якоб Банк.

Свой последний бой "Казахский стиль" провел в Астане против Ануэля Нгамиссенге (Конго) весной 2025 года, победив его нокаутом.

Уже 3 декабря его поймали на употреблении мельдония, вследствие чего был отменен его исторический бой. А спустя две недели после этого Жанибека Алимханулы вычеркнули из списка лучших боксеров-средневесов мира.