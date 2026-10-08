Месси выдал трогательную речь, которой свою оценку дал Роналду

Накануне знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси выставил на всеобщее обозрение трогательный пост после своего последнего матча за сборную Аргентины, сообщает Zakon.kz.

Как известно, в ночь на 7 октября 39-летний футболист на легендарной арене "Монументаль" сыграл свой последний матч за сборную.

Товарищеская игра против Бенина завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Месси, где он сам забил гол с пенальти и оформил две результативные передачи.

А после этой памятной встречи капитан "Интер Майами" на своей странице в Instagram опубликовал послание всем болельщикам.

"Я уже скучаю по небесно-голубой футболке. Это было невероятное путешествие, полное радости и также некоторой грусти, но знаю, что каждый шаг, который сделал, стоил того. Было еще так много всего, что я хотел сказать. Мне невозможно выразить все, что чувствую, всего в нескольких словах или в одном посте. Это путешествие было бы невозможно без моей семьи, которая всегда была рядом со мной и поддерживала меня. Мои друзья тоже были незаменимы, как и все товарищи по команде и тренеры, которые у меня были. Не хочу забывать Диего, который привел нашу страну туда, где она заслуживала быть". Лионель Месси

Месси также поблагодарил все клубы, где он играл, за то, что они всегда уважали его чувства и позволяли ему посвящать себя своей стране.

Одним из тех людей, кто сразу откликнулся на пост аргентинца, стал его главный конкурент по футбольной карьере и всем рекордам – Криштиану Роналду.

"Лео, ты столько лет защищал свою страну, твоя история навсегда останется в памяти. Я искренне уважаю все, чего ты добился с Аргентиной. Обнимаю". Криштиану Роналду

Лионель Месси сыграл 208 матчей за сборную Аргентины, где забил 126 голов и сделал 69 ассистов. Он выиграл ЧМ-2022, Олимпиаду-2008, дважды стал обладателем Кубка Америки (2021, 2024) и победителем Финалиссимы (2022).