Накануне американский футбольный клуб "Интер Майами" дома с крупным счетом 0:3 проиграл "Коламбусу" в рамках первого матча 1/8 финала плей-офф Кубка МЛС. Лидер "цапель" Лионель Месси отметился в этой игре желтой карточкой за удар соперника мячом, сообщает Zakon.kz.

Преимущество гостей, которые отправили в ворота хозяев поля три безответных мяча, было ощутимым. Счет на девятой минуте открыл чилийский нападающий гостей Гонсало Тапиа (пенальти).

Вскоре клуб из Флориды остался в меньшинстве, с поля был удален аргентинский защитник Гонсало Лухан.

А после перерыва полузащитник "Коламбуса" Таха Хэбрун удвоил преимущество своей команды. Спустя мгновение Тапиа записал в свой актив дубль.

На финишном отрезке первого тайма звездный аргентинец Лионель Месси получил желтую карточку, потому что бросил мяч в лицо игрока соперничающего коллектива, который мешал ему быстро выполнить аут.

Тапиа упал, схватившись за лицо, но спустя секунды Гонсало тоже был наказан "горчичником" за свою выходку.

Таким образом, "Интер Майами" оказался на грани вылета сразу в 1/8 финала Кубка МЛС, так как второй матч пройдет на выезде и проигрыш там 28 ноября забирает шансы команды на продолжение борьбы в этом турнире.

А накануне в АПЛ прошло классическое противостояние между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед".