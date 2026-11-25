Прошедшей ночью завершились матчи первого игрового дня пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где был зафиксирован ряд интересных результатов, которые немного повлияли на турнирный расклад некоторых команд, сообщает Zakon.kz.

Неудачно начавший нынешний сезон Лиги чемпионов турецкий "Галатасарай" к этому часу одержал уже третью победу подряд и с последнего места в таблице сейчас поднялся на 13-ю строчку.

Минувшей ночью турки сломили сопротивление грозной английской "Астон Виллы" со счетом 1:0 благодаря голу своего нападающего Дениза Гюля.

Еще одним прорывом сезона без сомнения можно назвать результаты итальянской "Комы", которая ныне уже располагается на третьей позиции списка лучших, уступая только "Реалу" и ПСЖ.

Команда Сеска Фабрегаса в пятом туре на своей арене с минимальным счетом 1:0 переиграла греческий АЕК, отличился Милья.

В других встречах первого игрового дня были отмечены следующие показатели: "Манчестер Сити" – "Наполи" (2:2), "Арсенал" – "Боруссия" (1:1), "Буде-Глимт" – ЛАСК (1:0), "РБ Лейпциг" – "Ланс" (3:1), "Слован" – "Бетис" (0:2), "Фейеноорд" – "Порту" (0:1).

Поединки второго игрового дня пятого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут предстоящей ночью.

Тем временем казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева, выигравшая финал квалификаций Argentina Open, накануне на старте основной сетки данного турнира в одиночном разряде проиграла своей напарнице Веронике Эрьявец из Словении – 2:6, 4:6.