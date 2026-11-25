Накануне противостоянием мужских команд Чехии и Канады стартовал раунд 1/4 финала Кубка Дэвиса-2026, который в эти дни проходит на кортах итальянской Болоньи, сообщает Zakon.kz.

В первой встрече игрового дня представитель Чехии Томаш Махач был сильнее Лиама Драсля в трех партиях – 6:2, 3:6, 6:2.

Затем Иржи Лехечка в нелегком поединке обыграл Феликса Оже-Альяссима – 7:6 (7:4), 6:2.

В итоге чешская дружина без помощи своих игроков парного разряда досрочно добилась победы с общим счетом 2:0.

Этот успех позволил команде Томаша Бердыха выйти в полуфинал текущих соревнований.

Далее чешский коллектив сыграет с победителем встречи между Италией и Южной Кореей, которая состоится сегодня.

Остальные две путевки в полуфинал текущих состязаний будут разыграны 26 ноября в матчах Англия – Германия и Испания – Австрия.

Финал нынешнего розыгрыша Кубка Дэвиса состоится 29 ноября. Действующим победителем соревнований является сборная Италии.