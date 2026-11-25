Казахстанские керлингисты обыграли "Россию-1" и завоевали медали турнира

Фото: olympic.kz

Мужская команда Казахстана по керлингу стала бронзовым призером международного турнира Sirius International 2026, который завершился в Сириусе (Россия). В полуфинале казахстанские спортсмены уступили команде "Россия-3" со счетом 3:5, сообщает Zakon.kz.

В матче за третье место наша сборная одержала победу над командой "Россия-1" – 7:5. Таким образом, Казахстан финишировал третьим. Ранее сообщалось, что казахстанские гандболистки одержали вторую подряд победу на ЧА-2026 в Алматы.

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