В Ташкенте (Узбекистан) проходит этап Гран-при по дзюдо среди кадетов. Спортсмены сборной Казахстана завоевали на соревнованиях пять медалей, сообщает Zakon.kz.

Адия Жанахмет стала победительницей в весовой категории до 40 кг.

Ернат Кенесбек (до 55 кг) и Аслан Ергалиев (до 60 кг) завоевали серебряные награды.

Габит Расулхан (до 60 кг) и Ерик Усенов (до 66 кг) стали бронзовыми призерами.

Ранее сообщалось, что казахстанский гимнаст обошел российских соперников и завоевал "золото" в Москве.