"Золото", два "серебра" и две "бронзы": успех сборной Казахстана по дзюдо
Фото: olympic.kz
В Ташкенте (Узбекистан) проходит этап Гран-при по дзюдо среди кадетов. Спортсмены сборной Казахстана завоевали на соревнованиях пять медалей, сообщает Zakon.kz.
Адия Жанахмет стала победительницей в весовой категории до 40 кг.
Ернат Кенесбек (до 55 кг) и Аслан Ергалиев (до 60 кг) завоевали серебряные награды.
Габит Расулхан (до 60 кг) и Ерик Усенов (до 66 кг) стали бронзовыми призерами.
Ранее сообщалось, что казахстанский гимнаст обошел российских соперников и завоевал "золото" в Москве.
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