В Баку на Бакинском олимпийском стадионе 25 ноября 2026 года прошел матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Азербайджанский "Сабах" принимал испанскую "Барселону", сообщает Zakon.kz.

"Барселона" открыла счет на 31-й минуте – отличился Энтони Гордон. После перерыва испанская команда продолжила наращивать преимущество: на 51-й минуте Гордон оформил дубль, а еще через четыре минуты Карим Адейеми забил третий мяч. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

Gordon double in Azerbaijan ⚽⚽ #UCL https://t.co/VttpluqZLC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2026

На 60-й минуте Габриэл Жезус довел счет до разгромного – 4:0. Хозяева поля все же сумели ответить: на 63-й минуте Жой-Ланс Микельс отправил мяч в ворота "Барселоны".

В итоге встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу испанского клуба.

При этом в матче не участвовал Ламин Ямаль. Молодая звезда сборной Испании пропустила встречу в Азербайджане из-за травмы.