В ближайшие два на футбольных аренах Европы пройдут матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Для болельщиков из постсоветского пространства самый интересный поединок пройдет 25 ноября в Азербайджане, где местный "Сабах" примет знаменитую "Барселону", сообщает Zakon.kz.

Местные фанаты, а также многие приезжие зрители уже раскупили билеты на этот исторический матч в надежде увидеть одного из самых талантливых и дорогостоящих футболистов планеты – Ламина Ямаля.

Однако 19-летний талант спутал карты не только "блаугране", но и тысячам своих поклонников. Молодая звезда сборной Испании не приедет в Азербайджан из-за травмы.

Опасения, возникшие во время воскресной разминки против "Вильярреала", теперь официально подтверждены. Несмотря на то что Ламин Ямаль отыграл весь матч Ла Лиги, включая нереализованный пенальти, у него действительно есть небольшая физическая проблема, что побудило руководство клуба не рисковать здоровьем своего лидера в выездном матче Лиги чемпионов УЕФА против "Сабаха" казахстанца Стаса Покатилова.

"Игрок основного состава Ламин Ямаль испытывает небольшой дискомфорт в правой лодыжке. В качестве меры предосторожности он пропустит матч против "Сабаха" и должен быть готов к матчу против "Депортиво" 29 ноября". Заявление ФК "Барселона"

Накануне команда Ямаля у себя дома с трудом обыграла "Вильярреал" со счетом 3:2, при этом сам Ламин не смог забить пенальти.