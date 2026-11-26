Пьяный арбитр был заменен после первого тайма матча азиатской Лиги чемпионов
Как пишет издание Varzesh3, сирийский рефери Ханна Хаттаб предположительно вышел на игру азиатской Лиги чемпионов в состоянии опьянения, в чем, по словам очевидцев, можно было убедиться, наблюдая за его действиями на поле.
Если ссылаться на факты, то в первом тайме арбитр показал желтую карточку вратарю "Аль-Джазиры" Эрсину Дестаноглу после одного из эпизодов в центре поля, в котором футболист вообще не принимал участия.
Позже этот "горчичник" был аннулирован.
А перед началом второго тайма представители "Гохара" заявили, что судья находится в "невменяемом состоянии", и команда отказалась выходить на игру.
В итоге после перерыва место Хаттаба занял резервный арбитр – и встреча завершилась победой "Аль-Джазиры" со счетом 1:0.
"Игроки "Аль-Джазиры" сказали мне, что судья был пьян, и инспектор матча подтвердил это. Мы тоже выразили протест, и они немедленно связались с АФК, что также было подтверждено". Главный тренер "Гохара" Гайдар Афсари
К этому часу иранский юрист Хушанг Насирзаде призвал руководство "Гохара" потребовать от АФК проведения расследования, медицинского освидетельствования Хаттаба и приостановления утверждения результата встречи.
В случае подтверждения обвинений он предложил добиваться аннулирования результата и переигровки матча с другой судейской бригадой.
Тем временем сборная Чехии по теннису позавчера стала первым полуфиналистом Кубка Дэвиса-2026.