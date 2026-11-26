Накануне в матче Лиги чемпионов АФК между иранским "Гохаром" и "Аль-Джазирой" из ОАЭ произошел необычный инцидент. Главного судью данного поединка пришлось поменять после перерыва, так как он был заподозрен в "невменяемом состоянии", сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Varzesh3, сирийский рефери Ханна Хаттаб предположительно вышел на игру азиатской Лиги чемпионов в состоянии опьянения, в чем, по словам очевидцев, можно было убедиться, наблюдая за его действиями на поле.

Если ссылаться на факты, то в первом тайме арбитр показал желтую карточку вратарю "Аль-Джазиры" Эрсину Дестаноглу после одного из эпизодов в центре поля, в котором футболист вообще не принимал участия.

Позже этот "горчичник" был аннулирован.

А перед началом второго тайма представители "Гохара" заявили, что судья находится в "невменяемом состоянии", и команда отказалась выходить на игру.

В итоге после перерыва место Хаттаба занял резервный арбитр – и встреча завершилась победой "Аль-Джазиры" со счетом 1:0.

"Игроки "Аль-Джазиры" сказали мне, что судья был пьян, и инспектор матча подтвердил это. Мы тоже выразили протест, и они немедленно связались с АФК, что также было подтверждено". Главный тренер "Гохара" Гайдар Афсари

К этому часу иранский юрист Хушанг Насирзаде призвал руководство "Гохара" потребовать от АФК проведения расследования, медицинского освидетельствования Хаттаба и приостановления утверждения результата встречи.

В случае подтверждения обвинений он предложил добиваться аннулирования результата и переигровки матча с другой судейской бригадой.

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