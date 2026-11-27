Минувшей ночью на кортах итальянской Болоньи определились все полуфиналисты Кубка Дэвиса-2026. К сожалению, в четверке сильнейших команд нынешнего турнира болельщики тенниса не увидят команду Германии во главе с Александром Зверевым, сообщает Zakon.kz.

"Бундестим" в полуфинал командного чемпионата мира не пустили представители Великобритании, которые оказались по итогам трех поединков – 2:1.

В первой встрече данного противостояния британец Кэмерон Норри обыграл Ян-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:2.

Затем первая ракетка мира Александр Зверев восстановил баланс в матче с Артуром Фери (6:3, 6:2).

В решающем парном матче англичане Генри Паттен и Нил Скупски сломили сопротивление немцев Кевина Кравица и Тима Пюца – 6:2, 7:6 (8:6).

Теперь 28 ноября за выход в финал Кубка Дэвиса сборная Великобритании сыграет с Испанией, которая в другой игре 1/4 финала оказалась сильнее Австрии со счетом 2:0.

Первое победное очко "красной фурии" добыл Даниэль Мерида, обыгравший Йоэля Шверцлера (6:4, 6:4). После этого Рафаэль Жодар одержал волевую победу над Юрием Родионовым – 2:6, 6:0, 6:1.

Первую путевку в финал командного чемпионата мира сегодня вечером начнут разыгрывать сборные Италии и Чехии.

Чешский коллектив чуть ранее отправил домой теннисистов Канады, а хозяева турнира с трудом победили посланцев Республики Корея.

Финал Кубка Дэвиса-2026 состоится 29 ноября.