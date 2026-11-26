Корея была в шаге от сенсационного выхода в полуфинал Кубка Дэвиса
Для четырехкратных победителей и действующих чемпионов данного турнира поначалу все шло неплохо – в первом одиночном матче Лоренцо Музетти переиграл Хон Сон Чана со счетом 6:0, 7:6 (7:5).
Однако затем седьмая ракетка мира Флавио Коболли уступил во второй одиночке 139-му номеру рейтинга ATP – Квон Сон У в трех партиях: 6:3, 6:7 (3:7), 6:7 (5:7).
Этот поединок занял у спортсменов почти три часа игрового времени.
В итоге судьба данного противостояния и приобретение путевки в дальнейший этап соревнований решились в парной встрече, где итальянский дуэт Маттео Берреттини и Андреа Вавассори с трудом одолел своих корейских оппонентов в лице Чхун Хёна и Квона Сон У – 7:6 (7:2), 7:6 (13:11).
Теперь в полуфинале Кубка Дэвиса-2026 итальянская дружина завтра встретится со сборной Чехии, которая днем ранее была сильнее канадского коллектива.
Остальные два четвертьфинальных матча текущих состязаний пройдут сегодня вечером, где сразятся Германия – Англия и Австрия – Испания.