Минувшей ночью состоялся второй поединок стадии 1/4 финала Кубка Дэвиса-2026, где сборная Италии с превеликим трудом одолела гостей из Республики Кореи со счетом 2-1, сообщает Zakon.kz.

Для четырехкратных победителей и действующих чемпионов данного турнира поначалу все шло неплохо – в первом одиночном матче Лоренцо Музетти переиграл Хон Сон Чана со счетом 6:0, 7:6 (7:5).

Однако затем седьмая ракетка мира Флавио Коболли уступил во второй одиночке 139-му номеру рейтинга ATP – Квон Сон У в трех партиях: 6:3, 6:7 (3:7), 6:7 (5:7).

Этот поединок занял у спортсменов почти три часа игрового времени.

В итоге судьба данного противостояния и приобретение путевки в дальнейший этап соревнований решились в парной встрече, где итальянский дуэт Маттео Берреттини и Андреа Вавассори с трудом одолел своих корейских оппонентов в лице Чхун Хёна и Квона Сон У – 7:6 (7:2), 7:6 (13:11).

Теперь в полуфинале Кубка Дэвиса-2026 итальянская дружина завтра встретится со сборной Чехии, которая днем ранее была сильнее канадского коллектива.

Остальные два четвертьфинальных матча текущих состязаний пройдут сегодня вечером, где сразятся Германия – Англия и Австрия – Испания.