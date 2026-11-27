В ночь на 26 ноября были сыграны матчи пятого тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, где блестящими результатами порадовал своих поклонников английский футбольный клуб "Борнмут", сообщает Zakon.kz.

"Вишни", которые являются дебютантами еврокубков, в прошедшем туре одержали пятую победу в пяти матчах и также имеют лучшую разницу мячей – 13:3.

Эти цифры позволяют команде Марка Розе сейчас единолично стоять на вершине турнирной таблицы Лиги конференций УЕФА, набрав максимальные 15 очков.

На втором и третьем местах идут "Ювентус" (Италия) и "Ференцварош" (Венгрия), у них по 13 очков.

3 - Bournemouth are only the third side in major European competition history to win each of their first five matches, after Nürnberg in 1961-62 and Ararat in 1972-73. Historic. https://t.co/bgCd8UYosK — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2026

Для подобного успеха англичане минувшей ночью на выезде обыграли испанскую "Сельту" со счетом 2:1. Плюс к этому "Борнмут" признан третьим в истории клубом, кому удалось выиграть пять первых матчей в еврокубках в качестве дебютанта.

До англичан это удалось сделать армянскому "Арарату" (в сезоне-1972/73) и немецком "Нюрнбергу" (1961/62).

И вот спустя полвека "Боском" повторил данное достижение, вдобавок команда с большей вероятностью может получить прямую путевку в плей-офф Лиги Европы нынешнего сезона.

20 мая 2026 года "Борнмут" впервые за 127 лет своего существования получил право сыграть в еврокубках.

