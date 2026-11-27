"Борнмут" стал лидером Лиги Европы и повторил успех полувековой давности
"Вишни", которые являются дебютантами еврокубков, в прошедшем туре одержали пятую победу в пяти матчах и также имеют лучшую разницу мячей – 13:3.
Эти цифры позволяют команде Марка Розе сейчас единолично стоять на вершине турнирной таблицы Лиги конференций УЕФА, набрав максимальные 15 очков.
На втором и третьем местах идут "Ювентус" (Италия) и "Ференцварош" (Венгрия), у них по 13 очков.
3 - Bournemouth are only the third side in major European competition history to win each of their first five matches, after Nürnberg in 1961-62 and Ararat in 1972-73. Historic. https://t.co/bgCd8UYosK— OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2026
Для подобного успеха англичане минувшей ночью на выезде обыграли испанскую "Сельту" со счетом 2:1. Плюс к этому "Борнмут" признан третьим в истории клубом, кому удалось выиграть пять первых матчей в еврокубках в качестве дебютанта.
До англичан это удалось сделать армянскому "Арарату" (в сезоне-1972/73) и немецком "Нюрнбергу" (1961/62).
И вот спустя полвека "Боском" повторил данное достижение, вдобавок команда с большей вероятностью может получить прямую путевку в плей-офф Лиги Европы нынешнего сезона.
20 мая 2026 года "Борнмут" впервые за 127 лет своего существования получил право сыграть в еврокубках.