Прошедшей ночью завершились матчи во всех трех еврокубковых турнирах, где был зафиксирован ряд интересных встреч с драматичным концом, сообщает Zakon.kz.

Своими бойцовскими качествами в минувших играх отметились два итальянских гранда, которые не только сравняли счет, но и добились нужного для себя победного результата, что говорит о непредсказуемости футбольных баталий.

Начнем с легендарного "Милана", который проигрывал в гостях со счетом 0:2 не кому-нибудь, а неуступчивому греческому "Олимпиакосу", в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

"Россонери" к 50-й минуте данного поединка уступали хозяевам поля после автогола Майка Меньяна и точного удара Жота Силвы.

Однако затем на поле царили гости: вингер гостей Омари Хатчинсон сократил отставание, а Альфаджо Сиссе сравнял счет.

Вскоре Кристиан Пулишич вывел миланскую дружину вперед, а в добавленное арбитром время окончательный счет установил Диегу Морейра – 2:4.

Что касается "Аталанты", то недавний соперник нашего "Кайрата" стал первым итальянским клубом в истории еврокубков, кому удалось одержать волевую победу, уступая с разницей в два мяча. И сделал это на последних решающих минутах матча.

В рамках игр четвертого тура Лиги конференций УЕФА "Бергамо Кальчо" встречался на выезде с боснийской командой "Борац Баня-Лука" и пропустил два гола еще в первом тайме от Лука Юричича и Матея Декета.

Фортуна улыбнулась итальянской дружине только под конец матча. На 86-й минуте сократил отставание Никола Крстович, спустя мгновение восстановил баланс Сеад Колашинац, а на 90+4-й минуте победу гостям вырвал Давиде Дзаппакоста – 2:3.

Если болельщики помнят, то коллектив Маурицио Сарри на встрече с "Кайратом" убежал от поражения на последних секундах, что лишний раз говорит об их несгибаемости.