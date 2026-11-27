Накануне до начала матча пятого тура общего этапа Лиги Европы УЕФА на французском стадионе "Велодром" произошла драка между болельщиками "Марселя" и гостями из Болгарии, которые приехали поболеть за своих футболистов из команды "Левски", сообщает Zakon.kz.

По сведениям RMC Sport, в результате этого инцидента пять болгарских болельщиков попали в больницу с травмами глаз и головы, а также с вывихом плеча.

Плюс еще шестерым из гостевой фанатской группы оказали медицинскую помощь на стадионе. К этому моменту в Сети уже появились кадры этого инцидента.

Эти акты насилия вызвали резкую реакцию не только со стороны болгарского политического класса, но и президента Франции.

Несмотря на произошедшие беспорядки, матч не был сорван и закончился победой "Марселя" со счетом 1:0, для которого этот успех стал вторым подряд в этом турнире.

"Левски", в свою очередь, потерпел первое поражение за последние четыре игры.

А на днях сборной Сенегала вернули ранее отобранный титул чемпионов Африки по футболу.