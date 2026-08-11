Полиция предупредила болельщиков перед матчем "Кайрат" – "Левски"
Фото: polisia.kz
Сегодня, 11 августа 2026 года, на стадионе "Туркестан Арена" состоится футбольный матч между командами "Кайрат" и "Левски" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим сотрудники Департамента полиции (ДП) Туркестанской области уделяют особое внимание обеспечению общественного порядка и безопасности в местах массового скопления людей.
Стражи порядка призывают жителей и гостей Туркестана:
- соблюдать общественный порядок,
- ответственно относиться к безопасности окружающих,
- выполнять законные требования сотрудников полиции.
"Просим болельщиков, пришедших посмотреть футбольный матч, проявлять взаимное уважение, не допускать провокационных действий, соблюдать порядок в общественных местах и строго выполнять установленные требования безопасности", – отметили в пресс-службе ДП Туркестанской области.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Левски" Хулио Веласкес рассказал о своем беспокойстве перед матчем с "Кайратом" в Туркестане. Испанский наставник не скрыл, что опасается состояния погоды в день матча с "Кайратом".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript