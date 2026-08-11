"Кайрат" встретится с "Левски" 11 августа

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, 11 августа, алматинский "Кайрат" и "Левски" из Софии встретятся на стадионе "Туркестан Арена", сообщает Zakon.kz.

Игра начнется в 20:00 по казахстанскому времени, а прямая трансляция этой игры будет организована телеканалом "Qazsport". Главным арбитром встречи назначен 42-летний Даниэль Зиберт из Германии.

Он является арбитром ФИФА с 2015 года, имея в своем активе несколько громких матчей.

Фото: QAZSPORTTV

Ранее Зиберт судил два матча казахстанских команд в квалификации еврокубков, и оба эти матчи были против кипрского АПОЭЛа с участием:

ФК "Астана" в августе 2018 года (0:1);

ФК "Кызылжар" в 2022 году (0:0).

Что касается игроков "Левски", то о прилете команды сообщила пресс-служба клуба в своих соцсетях. Сообщается, что команда добиралась до Туркестана чартерным рейсом, а сам перелет занял около шести часов.

"Вот мы и здесь!" – подписали видео из Туркестана игроки болгарского клуба.

Также соцсети "Левски" изобилуют фотографиями туристических мест казахстанского города. Не поскупились гости и на фрагменты стадиона, где состоится игра.

По данным пресс-службы клуба "Кайрат" все билеты на игру уже проданы.

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty

Первый поединок в столице Болгарии закончился победой хозяев со счетом 1:0.