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Спорт

"Кайрат" встретится с "Левски" 11 августа

Кайрат - Левски, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 05:00 Фото: Instagram/f.c.kairat
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, 11 августа, алматинский "Кайрат" и "Левски" из Софии встретятся на стадионе "Туркестан Арена", сообщает Zakon.kz.

Игра начнется в 20:00 по казахстанскому времени, а прямая трансляция этой игры будет организована телеканалом "Qazsport". Главным арбитром встречи назначен 42-летний Даниэль Зиберт из Германии.

Он является арбитром ФИФА с 2015 года, имея в своем активе несколько громких матчей.

Кайрат – Левски, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 05:00

Фото: QAZSPORTTV

Ранее Зиберт судил два матча казахстанских команд в квалификации еврокубков, и оба эти матчи были против кипрского АПОЭЛа с участием:

  • ФК "Астана" в августе 2018 года (0:1);
  • ФК "Кызылжар" в 2022 году (0:0).

Что касается игроков "Левски", то о прилете команды сообщила пресс-служба клуба в своих соцсетях. Сообщается, что команда добиралась до Туркестана чартерным рейсом, а сам перелет занял около шести часов.

"Вот мы и здесь!" – подписали видео из Туркестана игроки болгарского клуба.

Также соцсети "Левски" изобилуют фотографиями туристических мест казахстанского города. Не поскупились гости и на фрагменты стадиона, где состоится игра.

По данным пресс-службы клуба "Кайрат" все билеты на игру уже проданы.

Кайрат -Левски, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 05:00

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty

Первый поединок в столице Болгарии закончился победой хозяев со счетом 1:0.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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