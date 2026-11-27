Казахстанские биатлонисты выступили в первой индивидуальной гонке сезона в Финляндии

Фото: olympic.kz

На первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 км. Казахстан в этой дисциплине представили три спортсмена, сообщает Zakon.kz.

Лучший результат в команде показал Кирилл Бауэр, занявший 73-е место с двумя промахами на четырех огневых рубежах. Александр Мухин финишировал 77-м, Асет Дюсенов стал 88-м. Победу одержал Кэмпбелл Райт (США). Второе место занял Юстус Штрелов (Германия), третье место осталось за Ветле Шостадом Кристиансеном (Норвегия). 27 ноября на этапе Кубка мира состоится женская индивидуальная гонка на 15 километров. Соревнования в Контиолахти завершатся 29 ноября. Ранее сообщалось, что спортсмены сборной Казахстана завоевали на соревнованиях пять медалей на этапе Гран-при по дзюдо среди кадетов в Узбекистане.

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