Казахстанский таеквондист Батырхан Толеугали завоевал серебряную медаль на финальном этапе мировой серии Гран-при в Астане. В решающем поединке он в упорной борьбе уступил представителю Ирана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана. Выступая в весовой категории до 80 килограммов, наш спортсмен дошел до финала, одержав по пути три яркие победы.

Среди поверженных соперников оказался и действующий чемпион мира 2025 года Энрике Маркес Родригес из Бразилии. В битве за "золото" казахстанцу противостоял иранец Радин Зейнали, которому Толеугали уступил по итогам трех раундов со счетом 1:2.

Сразу после завершения турнира призер поделился эмоциями от домашнего старта и поблагодарил трибуны за теплый прием.

"Поддержка болельщиков была особенной. Хочу поблагодарить всех казахстанцев, которые болели за нас и поддерживали на домашнем турнире. До этого на соревнованиях, проходивших в нашей стране, я неизменно побеждал и завоевывал золотые медали. Но сегодня мне было суждено стать серебряным призером. В финале я отдал все силы и сделал все возможное для победы. Во втором раунде немного устал. Несмотря на это, в третьем раунде проявил характер и боролся до конца", – отметил Батырхан Толеугали.

Непростым для Толеугали выдался и полуфинал против грузинского таеквондиста, который обычно выступает в категории до 74 килограммов. Если раньше казахстанец уверенно брал над ним верх, то в этот раз соперник оказался серьезно подготовлен.

Подводя итоги выступления, серебряный призер Гран-при позитивно оценил прогресс команды и работу с приглашенными специалистами.

"В целом этот год начался очень хорошо. Мы приняли участие в нескольких учебно-тренировочных сборах, набрались опыта. К нам также приезжал иранский тренер, который многому нас научил. Тем не менее были моменты, в которых нам немного не хватило. Думаю, накопленный опыт поможет нам в следующем году или на Олимпийских играх", – резюмировал спортсмен.

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