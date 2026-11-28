Сегодня на кортах итальянской Болоньи определились две теннисные сборные, которые завтра поспорят за главный трофей командного чемпионата мира среди мужчин – Кубок Дэвиса, сообщает Zakon.kz.

Титул лучшей сборной мира 29 ноября разыграют команды Испании и Италии.

"Красная фурия" в полуфинале оказалась сильнее теннисистов из Англии со счетом 2:0. Решающее очко испанцам принес лидер команды Карлос Алькарас, переигравший Артура Фери – 6:2, 6:1.

В первом матче этой встречи Рафаэль Жодар оказался сильнее Кэмерона Норри (6:2, 7:5).

Теперь испанцы в финале Кубка Дэвиса – 2026 встретятся с Италией, которая накануне победила Чехию со счетом 2:1.

В первом одиночном матче Лоренцо Музетти одолел Якуба Меншика – 6:3, 6:4, затем Иржи Лехечка сравнял счет в игре против Флавио Коболли – 6:2, 1:6, 6:3.

Решающее очко хозяевам корта принесли Музетти и Андреа Вавассори, выигравшие парную встречу у Лехечки и Томаша Махача со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (7:4).

Таким образом, Италия одержала 16-ю победу подряд на Кубке Дэвиса и завтра в четвертый раз кряду сыграет в финале.

До этого "Скуадра Адзурри" выиграла три предыдущих розыгрыша этих соревнований, победив Австралию (2023), Нидерланды (2024) и Испанию (2025).