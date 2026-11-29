Рано утром 29 ноября клуб "Вашингтон Кэпиталз" в рамках гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Сент-Луис Блюз" со счетом 4:1. Этот результат позволил команде Александра Овечкина подняться на 12-е место турнирной таблицы и немного поправить свои дела, сообщает Zakon.kz.

У столичного коллектива авторами шайб стали Алексей Протас, Пьер-Люк Дюбуа, Энтони Бовилье и Бун Дженнер. В составе хозяев льда единственный гол забил Павел Бучневич.

Что касается форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, то он провел на льду 10 минут 31 секунду игрового времени и ничем не отличился.

Независимо от сухой серии своего лидера в 19 играх и последних нестабильных результатов "Кэпиталз" все же набирает очки и идет на 12-й строчке таблицы Восточной конференции.

От зоны плей-офф, где стоит "Нью-Йорк Айлендерс", команду Спенсера Карбери отделяет пять баллов.

А на днях 11 болельщиков ФК "Левски" пострадали после нападения ультрас французского ФК "Марсель".