Карина Ибрагимова обыграла соперницу из Сербии и поборется за "золото" Кубка мира
Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по боксу Карина Ибрагимова пробилась в финал заключительного этапа Кубка мира, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.
В полуфинале весовой категории до 57 кг казахстанка решением судей одержала победу над Натальей Шадриной, представляющей Сербию.
Таким образом, Карина Ибрагимова поборется за золотую медаль турнира.
Ранее сообщалось, с кем встретятся казахстанские боксеры на Кубке мира.
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