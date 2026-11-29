Карина Ибрагимова обыграла соперницу из Сербии и поборется за "золото" Кубка мира

Фото: olympic.kz

Представительница команды Казахстана по боксу Карина Ибрагимова пробилась в финал заключительного этапа Кубка мира, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

В полуфинале весовой категории до 57 кг казахстанка решением судей одержала победу над Натальей Шадриной, представляющей Сербию. Таким образом, Карина Ибрагимова поборется за золотую медаль турнира. Ранее сообщалось, с кем встретятся казахстанские боксеры на Кубке мира.

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