Две медали за один этап: казахстанские конькобежцы отличились на Кубке мира в Канаде
Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по конькобежному спорту отметилась двумя наградами на стартовом этапе юниорского Кубка мира, который проходит в Квебеке (Канада), сообщает Zakon.kz.
Казахстанские спортсмены поднялись на пьедестал в командных гонках преследования в возрастной категории нео-сеньоров.
В соревнованиях среди мужчин серебряную медаль завоевали Абылайхан Кайыргазы, Азамат Саткожа и Руслан Жанадилов.
У женщин бронзовыми призерами стали Анастасия Беловодова, Айзада Рымбек и Алена Лифатова.
Ранее сообщалось, что казахстанский боксер не оставил шансов сопернику и гарантировал себе медаль Кубка мира.
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