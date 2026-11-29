Две медали за один этап: казахстанские конькобежцы отличились на Кубке мира в Канаде

Фото: olympic.kz

Команда Казахстана по конькобежному спорту отметилась двумя наградами на стартовом этапе юниорского Кубка мира, который проходит в Квебеке (Канада), сообщает Zakon.kz.

Казахстанские спортсмены поднялись на пьедестал в командных гонках преследования в возрастной категории нео-сеньоров. В соревнованиях среди мужчин серебряную медаль завоевали Абылайхан Кайыргазы, Азамат Саткожа и Руслан Жанадилов. У женщин бронзовыми призерами стали Анастасия Беловодова, Айзада Рымбек и Алена Лифатова. Ранее сообщалось, что казахстанский боксер не оставил шансов сопернику и гарантировал себе медаль Кубка мира.

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