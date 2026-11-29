Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец и наставник "Нефтехимика" Игорь Гришин прокомментировали прошедший матч и поделились впечатлениями от игры команд.

Кравец признал, что его подопечные допустили много ошибок и потерь, а также не смогли сохранить игровую структуру. Он отметил, что соперник стал действовать быстрее, а неоправданные удаления мешали команде.

"Вроде, мы перебросали соперника, но лучше меньше бросить, зато больше забить. Сегодня нам этого не хватило. Даже не знаю, как разбирать эту игру. Структуры совсем не было", – заявил наставник "Барыса".

Главный тренер "Нефтехимика" Игорь Гришин отметил серьезный настрой своих игроков, хотя начало встречи сложилось для команды не лучшим образом.

"Ребята не стали посыпать голову пеплом, а продолжали делать своё дело, постепенно переламывали ход матча. Игра получилась интересной, с большим количеством моментов у обоих ворот. Думаю, зрителям понравилось", – отметил Гришин.

Ранее сообщалось, что астанинский "Барыс" потерпел поражение от "Нефтехимика" во втором матче выездной серии регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.