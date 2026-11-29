Астанинский "Барыс" потерпел поражение от "Нефтехимика" во втором матче выездной серии регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы ударно провели первые минуты и дважды огорчили нижнекамскую публику. Всеволод Логвин отличился в большинстве, а Семен Симонов точным броском завершил атаку сходу. До перерыва хозяева ответили своей реализацией лишнего – автором гола стал Александр Петунин, подставивший клюшку под бросок от синей линии. В самом начале второй двадцатиминутки Артур Тянулин еще раз отличился в большинстве.

Определяющим в игре стал точный бросок Григория Селезнева, а Иван Николишин поразил пустые ворота соперников за секунду до сирены.

"Нефтехимик" – "Барыс" 4:2 (1:2, 1:0, 2:0):

0:1 – 04:49 – Логвин (Омирбеков, Дэй) ГБ

0:2 – 06:22 – Симонов (Пилон, Приски)

1:2 – 10:55 – Петунин (Кол, Тянулин) ГБ

2:2 – 21:11 – Тянулин (Федотов, Долганов) ГБ

3:2 – 47:39 – Селезнев (Точилкин, Кол)

4:2 – 59:59 – Николишин ГБ ПВ

Вратари: Долганов – Шутов

1 декабря подопечные Михаила Кравца в Екатеринбурге сыграют с "Автомобилистом".

Ранее сообщалось, что астанинский "Барыс" одержал яркую победу над санкт-петербургским СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу казахстанской команды.

