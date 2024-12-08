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Спорт

Астанинский "Барыс" снова проиграл в матче КХЛ

Астанинский &quot;Барыс&quot; снова проиграл в матче КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 22:35 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" 8 декабря потерпел минимальное поражение в выездной встрече с питерским СКА, завершившейся со счетом 0:1. Это был последний матч казахстанской команды перед перерывом в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает Zakon.kz.

"Барыс" имел несколько отличных возможностей открыть счет. Однако в середине первого периода Никита Сетдиков попал в перекладину, а вратарь СКА Павел Мойсевич справился с опасным броском Станислава Бочарова. Вскоре хозяева ответили результативной атакой: на 14-й минуте Арсений Грицюк отправил шайбу в ворота Никиты Бояркина.

Теперь команды КХЛ уходят на паузу, связанную с проведением международного турнира Кубок Первого канала. 17 декабря подопечные Галыма Мамбеталиева в Москве сыграют с "Динамо".

6 декабря "Барыс" проиграл "Северстали" со счетом 3:5 в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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