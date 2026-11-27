Астанинский "Барыс" одержал яркую победу над санкт-петербургским СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу казахстанской команды, сообщает Zakon.kz.

Хозяева открыли счет после точного броска Егора Савикова. "Барыс" на это ответил дуплетом: Тайс Томпсон реализовал большинство, а Асанали Саркенов добил шайбу в ворота после отличной работы всего четвертого звена в чужой зоне. До перерыва Василий Глотов в свою очередь отличился в формате "5 на 4". Так что на следующий отрезок соперники вышли при ничьей 2:2.

Во втором периоде астанчанам ещё дважды пришлось поиграть в меньшинстве. И "Барыс" выстоял, а затем организовал две голевые контратаки. Джейк Масси сначала забил сам, а затем помог отметиться Алихану Омирбекову.

В заключительной трети голевая феерия продолжилась. Период, как и матч в целом выиграл "Барыс", который одержал вторую победу в истории выездных противостояний с командой СКА. Саркенов оформил дубль, еще по разу хозяев огорчили Самат Данияр и Всеволод Логвин. Нурек записал в свой актив 31 спасение.

СКА – "Барыс" 4:7 (2:2, 0:2, 2:3):

1:0 – 08:41 – Савиков (Глотов, Мироманов)

1:1 – 09:39 – Томпсон (Приски, Пилон) ГБ

1:2 – 13:43 – Саркенов (Шайхмедденов, Асетов)

2:2 – 18:08 – Глотов (Савиков, Голдобин) ГБ

2:3 – 26:54 – Масси (Кайыржан, Омирбеков)

2:4 – 39:32 – Омирбеков (Масси, Бэйли)

2:5 – 53:13 – Саркенов

3:5 – 54:17 – Нугманов (Аймурзин)

3:6 – 55:24 – Данияр (Морелли, Пилон)

3:7 – 56:09 – Логвин (Томпсон, Симонов)

4:7 – 59:32 – Дишковский (Журавлёв, Педан)

Вратари: Плешков – Нурек

Следующий матч "Барыс" проведет 29 ноября в гостях против нижнекамского "Нефтехимика". В тот же день СКА примет уфимский "Салават Юлаев".

Ранее сообщалось, что "Барыс" одержал победу над "Северсталью".