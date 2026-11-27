Астанчане устроили сенсацию в Санкт-Петербурге: "Барыс" победил СКА со счетом 7:4
Хозяева открыли счет после точного броска Егора Савикова. "Барыс" на это ответил дуплетом: Тайс Томпсон реализовал большинство, а Асанали Саркенов добил шайбу в ворота после отличной работы всего четвертого звена в чужой зоне. До перерыва Василий Глотов в свою очередь отличился в формате "5 на 4". Так что на следующий отрезок соперники вышли при ничьей 2:2.
Во втором периоде астанчанам ещё дважды пришлось поиграть в меньшинстве. И "Барыс" выстоял, а затем организовал две голевые контратаки. Джейк Масси сначала забил сам, а затем помог отметиться Алихану Омирбекову.
В заключительной трети голевая феерия продолжилась. Период, как и матч в целом выиграл "Барыс", который одержал вторую победу в истории выездных противостояний с командой СКА. Саркенов оформил дубль, еще по разу хозяев огорчили Самат Данияр и Всеволод Логвин. Нурек записал в свой актив 31 спасение.
СКА – "Барыс" 4:7 (2:2, 0:2, 2:3):
- 1:0 – 08:41 – Савиков (Глотов, Мироманов)
- 1:1 – 09:39 – Томпсон (Приски, Пилон) ГБ
- 1:2 – 13:43 – Саркенов (Шайхмедденов, Асетов)
- 2:2 – 18:08 – Глотов (Савиков, Голдобин) ГБ
- 2:3 – 26:54 – Масси (Кайыржан, Омирбеков)
- 2:4 – 39:32 – Омирбеков (Масси, Бэйли)
- 2:5 – 53:13 – Саркенов
- 3:5 – 54:17 – Нугманов (Аймурзин)
- 3:6 – 55:24 – Данияр (Морелли, Пилон)
- 3:7 – 56:09 – Логвин (Томпсон, Симонов)
- 4:7 – 59:32 – Дишковский (Журавлёв, Педан)
Вратари: Плешков – Нурек
Следующий матч "Барыс" проведет 29 ноября в гостях против нижнекамского "Нефтехимика". В тот же день СКА примет уфимский "Салават Юлаев".
Ранее сообщалось, что "Барыс" одержал победу над "Северсталью".