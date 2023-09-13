Смываемся: ливни в мире и параллель с Казахстаном

Сильные дожди продолжают терроризировать разные точки земного шара, как и их последствия. Вместе с тем проблема ухода под воду целых улиц близка и Казахстану. Zakon.kz вспоминает примеры, когда наши города превращались в "Венецию", но радости по этому поводу никто не испытывал.

Ливия, Турция, Греция, Китай, Бразилия – все эти страны пострадали от разгула стихии в последнее время.

Между тем штормовые ситуации с проливными дождями характерны и для Казахстана, особенно осенью. Но готовы ли мы им противостоять?

Петропавловск

Недавно с последствиями ливня боролись жители Петропавловска. Под атаку, помимо горожан и их жилищ, попал городской акимат – тот, правда, стал жертвой не стихии, а жалоб со стороны населения. Оно и немудрено: протекшие крыши домов, бессонная ночь лавирования с ведрами посреди потопа, сырые стены, замкнувшая проводка…

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Да и это еще не все. На одной из магистралей в микрорайоне Жас Оркен не успели закончить ремонт ливневой канализации к "часу Х". Как результат – обыкновенные канализационные люки начали извергать свое содержимое прямо на проезжую часть.

Запомните словосочетание "ливневая канализация". Оно еще не раз "всплывет" в материале.

Столицу дождь накрыл в июне, причем не один, а в сопровождении града. Улицы ушли под воду, закаленные астанчане запечатлевали "теплые" летние осадки на камеру. Но это были еще "цветочки", пусть и ледяные.

"Ягодки" повалились на головы местных в августе, когда лужи после ливня оказались такой глубины, что заливали водой салоны автобусов вкупе с ногами их пассажиров.

Акимат задействовал 100 единиц техники, бросился чистить коллекторы и дождеприемники, откачивать жижу – словом, лишать народ необходимости разживаться надувными лодками.

В официальных сообщениях упоминались и ливневые канализации: в 2023 году планировалось построить 2,5 км магистральных сетей для отвода поверхностных стоков.

Вволю помучив северную столицу, стихия "переключилась" на южную – в Алматы залило несколько участков дорог в Алмалинском и Наурызбайском районах. Подтопление оперативно ликвидировали и отчитались:

"Отмечается, что кратковременные подтопления в Алмалинском районе произошли ввиду проводимых на участке дорожно-ремонтных работ и временным отсутствием водоотводных отверстий бордюров, которые в свою очередь будут пропускать дождевые воды в арычные сети. После завершения ремонтных работ будут произведены отверстия бордюров".

Однако не прошло и пары дней, как со дна городских морей снова постучали – в плавание отправилась Караганда.



К слову, об арычных сетях. В 2020 году Urban Forum Kazakhstan предложил вовсе отказаться от алматинских арыков как "ливневки" по причине того, что они с этой задачей попросту не справляются. Одним из аргументов также явилась небезопасность арыков при переходе улицы. Утверждение, имеющее печальную предысторию: в 2017 году, пытаясь перепрыгнуть разлившуюся в желобе реку, молодая девушка поскользнулась, упала, и поток унес ее в трубу под дорогой. Очевидцы не успели ее спасти.

Но это дискуссии. За разъяснением, как конкретно власти борются с проблемой подтоплений, мы обратились в акиматы Астаны и Алматы.

В первом нам ответили, что организацией Elorda eco system на ежедневной основе ведутся соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, откачка вод. Также ведется строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений.

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"Проведение данных мероприятий позволило решить проблему с подтоплениями на более 200 проблемных участках. К примеру, ранее, с 2019 года, проведены работы по строительству магистральных сетей ливневой канализации протяженностью 20 км и четырех комплексов очистных сооружений в микрорайоне Молодежный, в районе Логистического центра по шоссе Алаш, в районе улицы Кудайбердиулы, в ЖМ "Тельмана" и др. Реализация данных проектов позволила увеличить площадь водосбора в данных районах в два раза и обеспечить отвод поверхностных вод с улиц Ташенова, Бараева, Валиханова, Пушкина, Иманбаева, пр. Республики, Кудайбердиулы. В 2023 году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков. Работы по строительству и расширению мощности ливневых канализаций и очистных сооружений акиматом города проводятся на системном уровне".

Во втором уведомили, что на сегодня протяженность арычной сети в Алматы составляет 1525 км, а также перечислили факторы подтоплениий. Среди них:

существующая арычная сеть местами не закольцована;

отсутствуют соединения с водоотводными коллекторами, имеются участки с противоуклоном, что препятствует нормальному стоку дождевых и талых вод;

имеющиеся коллекторы долгие годы оставались без надлежащего содержания;

не проводился ни текущий ремонт, ни реконструкция, ни подключение к коллекторам арычных сетей.

Для решения вопроса городское начальство разработало проектно-сметную документацию по реконструкции 276 км существующих арычных сетей и строительству новых 100 км арыков по трем основным направлениям.

"В Алматы всегда был хороший дренаж, даже после сильного ливня лужи исчезали буквально в течение часа. Там, где расположены скверы, зеленые зоны, газоны, вода дренирует в почву и подтоплений не образуется. Однако сейчас в городе становится все меньше открытых, не заасфальтированных участков, впитывающих воду. Город интенсивно застраивается, при этом строительство новых арычных сетей практически не ведется. В связи с тем, что в верхних частях города ранее открытые участки заасфальтированы, талая и дождевая вода стекает вниз, вызывая подтопления нижних районов", – сообщили в акимате.

Также, по данным пресс-службы, многие логи и овраги, ранее принимавшие и пропускавшие большие объемы ливневых вод, в настоящее время самовольно засыпаны, застроены. В то же время у арычной сети есть запланированная пропускная способность, она не может принять воды больше, чем изначально спроектировано.

Трудностей добавило и засорение переходов под магистралями при обильных осадках. В планах акимата создать специализированный гидроучасток, который можно будет оснастить необходимой техникой для быстрого реагирования на возникшие участки подтоплений и ликвидации причин.

"Весной прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев дал поручение провести инвентаризацию арычной сети и соответствующую работу по ликвидации участков подтопления. По результатам обследования, на территории города было выявлено 102 наиболее часто подтопляемых участка, в том числе 56 наиболее критических и 46 с высокой степенью риска".

Отмечается, что в 2022-2023 годах в целях оперативной ликвидации подтопления на 56 наиболее критических участках завершены строительно-монтажные работы, в ходе которых возникла необходимость восстановления коллекторов и ливневой канализации. На данных участках завершено восстановление существующих 13 коллекторов и трех каналов, проведено строительство дополнительных шести коллекторов и пяти каналов.

"Ликвидация подтоплений на оставшихся 46 участках ведется в рамках действующих проектов по строительству и реконструкции арычных сетей. На сегодня завершены работы на 21 участке, оставшиеся 25 участков планируется завершить до конца текущего года".

В рамках ликвидации участков подтоплений коллекторы диаметром 500 см были заменены на коллекторы диаметром 1000 см, что также позволило улучшить ситуацию за счет увеличения пропускной способности, увтерждают в акимате.

Иными словами, "яблочный город" остался при своем – при арыках.