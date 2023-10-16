Счастливое спасение детей: из Израиля эвакуировали казахстанских школьников

Казахстан продолжает эвакуировать своих жителей из Израиля. На этот раз благополучно вернулись из опасной точки дети. Zakon.kz удалось связаться с родственниками школьников, которые уехали в Израиль получать образование, но оказались в эпицентре военных действий.

Израиль переживает самый смертоносный конфликт за свою 75-летнюю историю. Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после того, как более 1500 боевиков прорвались через барьер безопасности в секторе Газа в результате удара с суши, воздуха и моря в еврейский Шаббат. Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года.

По состоянию на 15 октября, потери Израиля в конфликте составляют по меньшей мере 1400 человек убитыми и 3500 ранеными. Согласно информации Минздрава Палестины, число погибших с этой стороны превысило 2600 человек, ранены около десяти тысяч жителей сектора Газа.

По данным Израиля, при атаке ХАМАС погибли граждане более 40 стран мира. В числе наиболее пострадавших государств: США (19 человек убиты, 20 пропали без вести), Таиланд (15 убиты, девять пропали без вести), Франция (15 убиты, восемь пропали без вести), Россия (13 убиты, 12 пропали без вести), Украина (13 убиты, семеро пропали без вести).

В общей сложности подтверждена гибель 148 иностранцев, еще 143 человека считаются пропавшими без вести.

Фото: twitter/RBKhan2013

Как только ситуация стала опасной, Казахстан начал оперативно вызволять своих граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Репатриационный рейс из Тель-Авива с технической посадкой в Актау прибыл в Алматы в ночь с 10 на 11 октября 2023 года. В ту ночь на борту самолета находилось 166 пассажиров, в том числе два младенца. Из них 124 человека – граждане Казахстана и 42 – граждане других государств. Вернуть казахстанцев на родину было решено при содействии авиакомпании Air Astana.

Но не все желающие смогли тогда уехать из Израиля. Что еще хуже, заложниками ситуации стали казахстанские дети, находящиеся на обучении по программе обмена между странами. Они не смогли покинуть страну рейсом Air Astana, так как школы расположены в разных концах Израиля, а перемещаться самостоятельно по территории страны, где творится хаос и идут боевые действия, для детей было очень опасно.

Мы поговорили с родственником эвакуированных школьников. Георгий – дядя двоих маленьких казахстанцев, оказавшихся в это непростое для Израиля время в гуще событий.

"Очень хотелось бы выразить слова благодарности сотрудникам консульства Республики Казахстан в Израиле за организацию эвакуации наших детей, проходивших обучение в школах Израиля. Детям 14 и старше лет. Они не были эвакуированы Air Astana, потому что ситуация была предельно опасная, и самим им до аэропорта не добраться. Сотрудники консульства быстро определили количество и текущее местонахождение детей, связались по телефону с родителями, определили необходимость эвакуации, организовали информационное обеспечение и взаимодействие с родителями. Забронировали и организовали выкуп билетов на ближайший рейс на Ташкент. Затем транспортными средствами консульства обеспечили сбор детей из разных школ, из разных частей Израиля и осуществили доставку в аэропорт города Тель-Авив. Всего было эвакуировано около 30 детей нашей республики". Георгий

Фото предоставлено спикером

Он пояснил, что в Ташкенте дети были встречены сотрудниками посольства РК в Узбекистане. Его представители организовали доставку казахстанских детей до границы в Черняевке и передали практически "из рук в руки" родителям.

"Ситуация случилась страшная. После произошедших событий родители, конечно, были в шоке и первым желанием было забрать детей. Но дети не могли самостоятельно доехать в аэропорт, это было опасно. Несколько городов было захвачено боевиками, на улицах стрельба, автобусы захвачены. На территории школы было безопаснее находиться. Наше консульство оперативно отреагировало – собрали информацию о местонахождении каждого ребенка, связались с родителями, чтобы подтвердить статус эвакуации, создали группу. Быстро определили ближайший рейс – это был рейс на Ташкент. Наш МИД забронировал 30 билетов на этот рейс. Сотрудники консульства Израиля привезли детей к вылету, обеспечивая все необходимые меры безопасности, и самолет вылетел в Ташкент", – добавил он.

В Ташкенте, продолжает Георгий, к эвакуации детей оперативно подключилось посольство Казахстана в Узбекистане.

"В Ташкенте ребят встретили сотрудники казахстанского посольства в Узбекистане. Ими был обеспечен необходимый автотранспорт для транспортировки до границы Черняевка. Там детей встретил первый заместитель акима города Шымкент Асылов Куаныш. Он организовал автотранспорт, и вскоре дети были уже в Шымкенте". Георгий

Делясь переживаниями, Георгий рассказывает, что родители детей, пройдя этот путь от осознания страшной ситуации до счастливого возвращения детей домой, пережили страшный стресс.

"Новости были ошеломляющие: несколько городов Израиля полностью захвачены, автобусы и машины останавливали, пассажиров высаживали и расстреливали. Несмотря на то, что я имею достаточно серьезный жизненный опыт, но в такой ситуации... Вы даже представить не можете наше состояние и что пережили родители этих детей. Поэтому мы неустанно будем благодарить всех сотрудников посольств и консульств Республики Казахстан в Израиле и Узбекистане, организовавших и осуществивших эту акцию". Георгий

Программа обмена школьниками остается открытой. Дорога назад для обучения детям есть, и когда ситуация стабилизируется, казахстанские ребята смогут возобновить обучение. Но вот решатся ли родители после пережитого отправить детей в столь отдаленное и неспокойное государство – остается неизвестным.

На данный момент в посольство Казахстана в Израиле обратилось еще более 100 граждан РК с просьбой оказать им содействие в выезде из страны, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров. Часть из них уже покинули страну самостоятельно при помощи казахстанских дипломатов. К примеру, вчера усилиями посольства Казахстана в Израиле организован вылет 19 граждан РК, в том числе 15 детей, проходивших обучение по специальным программам.