Экономия вопреки безопасности: какие нарушения выявили в хостелах Казахстана

Трагедия в Алматы стала очередным тревожным звоночком, чтобы начать профилактические рейды в хостелах по всей стране. Предпринимателям напомнили об ответственности за жизнь и безопасность своих постояльцев. Корреспондент Zakon.kz расскажет, какие нарушения выявили ревизоры.

По информации Бюро национальной статистики, всего по итогам девяти месяцев 2023 года в Казахстане зарегистрирован 131 хостел, из них 129 – частные, два – с иностранным участием. В них останавливаются туристы, либо казахстанцы поселяются на короткое время.

"Больше всего хостелов в Алматы – 43, Астане – 27, Туркестанской области – 15", – привели данные в Бюро национальной статистики.

За указанный период обслужено 107 тысяч человек, единовременная вместимость – 5369 койко-мест, объем оказанных услуг – 1,2 миллиарда тенге.

Фото: предоставлено пресс-службой МЧС РК

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек поделился, что почти 20 тысяч казахстанских студентов живут в хостелах. С субъектами МСБ заключено около 170 договоров о размещении, 85 из которых – в Алматы. Он пообещал, что к этим объектам ужесточат требования безопасности.

Однако это лишь официальная версия. Бюджетный бизнес активно развивается в стране, учитывая, как много приезжих. Есть хостелы, которые размещаются в жилых домах, подвалах и чердаках вопреки нормам поселения жильцов.

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В Генпрокуратуре страны заверили, что предприятия подчиняются законодательству. А если есть те, кто обходит его, то МЧС может обратиться с просьбой назначить проверки.

Фото: предоставлено пресс-службой ДЧС Акмолинской области

В МЧС оповестили, что по поручению главы ведомства возобновлена акция "Жатақхана". В ее рамках cозданы мобильные группы, куда входят представители акиматов, ДЧС, ДП, СЭС, ГАСК и волонтеры. Они обходят хостелы, проверяют, насколько надежно в них жить. Сотрудники беседуют с владельцами и жильцами, прежде всего разъясняют им требования пожарной безопасности.

Согласно Предпринимательскому кодексу, рейды проводятся как с уведомлением администрации объекта, так и внепланово.

"При плановой проверке хозяин объекта предупреждается заранее, как правило, за месяц. А основанием для внепланового рейда служат жалобы физических и юридических лиц, при этом мы учитываем, какие у них на то есть доказательства", – пояснили в министерстве.

Если в прошлом году в целом по Казахстану обследовано 1405 общежитий и хостелов, то в ноябре этого года только за пять дней проведено 928 сходов с их постояльцами, а также 671 встреча с их владельцами.

"Хостелы разделены на три степени риска: к высокой относятся строения общей площадью 2000 и более квадратных метров, средней – от 1999 до 1000 квадратных метров, низкой – 999 и менее квадратных метров", – уточнили спасатели.

Фото: предоставлено пресс-службой ДЧС Акмолинской области

К примеру, в Акмолинской области с 1 декабря проверяющие обошли 15 хостелов. Аккуратные на вид бюджетные гостиницы оказались вовсе небезопасными. В них выявили свыше 100 нарушений. В основном на такие объекты поступают жалобы на нарушение тишины, использование газовых баллонов и курение в неположенном месте.

"Мы организовываем рейдовые мероприятия рекомендательного характера. Предупреждаем общественность и просим соблюдать меры безопасности. Подсказываем, как правильно установить дымовые датчики, печное оборудование. Нарушения в основном связаны с неудовлетворительным состоянием электропроводки, неисправностью автоматической пожарной сигнализации, загромождением эвакуационных путей и отсутствием должного количества первичных средств пожаротушения. Зачастую люди сами усугубляют обстановку, курят в помещении, оставляют малолетних детей без присмотра", – рассказали в ДЧС Акмолинской области.

А специалисты ДЧС ВКО подчеркнули, что хостелам категорически нельзя размещаться в зданиях под магазин или иного назначения, в подвалах и цокольных этажах. Они должны эксплуатироваться строго согласно проектной документации.

"В хостелах, как и на других объектах, имеется большое количество легко воспламеняемых материалов. Дополнительную трудность при их тушении вызывают: паника людей, быстрое распространение огня по сгораемой отделке и плотное задымление помещений с выделением токсичных веществ. Если вы стали свидетелем возгорания, незамедлительно сообщите пожарным. Оперативно откройте все выходы, направляйте туда людей, соблюдая порядок", – говорят спасатели.

Несмотря на явные нарушения, штрафовать владельцев ревизоры не могут, поскольку нет заявлений от постояльцев, к тому же до 1 января 2024 года действует мораторий на проверку субъектов микро- и малого бизнеса.

Спасатели просят общественность соблюдать простые, но при этом жизненно важные правила:

в постоянном рабочем состоянии содержать пожарную автоматику, систему оповещения при пожаре;

не загромождать эвакуационные выходы;

обеспечить надлежащее состояние противопожарного водоснабжения;

иметь необходимое количество средств пожаротушения;

не допускать размещение в подвальном этажах зданий помещений для проживания людей;

не допускать курение в номерах или этажах;

строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрических установок и приборов;

в случае возникновения пожара незамедлительно сообщать по телефонам "112", "101".

Также специалисты просят не забывать, что экономия может привести к плачевным последствия. А за человеческие жизни придется ответить перед законом.

Пожар в хостеле Almaty Hostel по улице Ади Шарипова в Алматы произошел 30 ноября. В результате инцидента погибли 13 человек. Из них четверо – иностранцы (двое граждан России и двое граждан Узбекистана), девять – казахстанцы. Впоследствии один из постояльцев, считавшийся погибшим, оказался жив и в это время находился у своих родителей в Туркестанской области. На родину парень выехал буквально за несколько дней до жуткой трагедии. Отметим, что 1 декабря задержали арендатора хостела, он сейчас находится в изоляторе.