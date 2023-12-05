На севере Казахстана устраняют последствия непогоды и готовятся к морозам

Астана за несколько часов превратилась в сплошной каток. В Караганде, Костанае и в Акмолинской области – ситуация не лучше. А вот жителям Актау синоптики сегодня обещают до +12 градусов. Корреспонденты Zakon.kz поделились информацией о погодных аномалиях в своих регионах.

Караганда

Пройти сегодня по шахтерской столице, как, впрочем, и проехать, довольно непросто. На дорогах и пешеходных тротуарах непростая обстановка. Лед, который местами прикрывает лужи, очень опасен, отмечают горожане. На улицу люди выходят только по крайней необходимости, в магазин за продуктами, на прием в поликлинику, на работу, в школы и ВУЗы. И то, последних было решено перевести на дистанционку.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Я сейчас иду на почту, мне срочно нужно принять документы, иду с улицы Салтыбалдина, нет подсыпки. Очень скользко, уже два раза упала, теперь спина болит. Пожалела 100 раз, что вышла", - Жасмин Азизова.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Ужасно скользко! Травмоопасно! Но я вынуждена выйти в магазин за продуктами, так как семью кормить надо. Мы не можем сидеть голодными. Уже давно иду. Пришлось. Я понимаю, что через 2 часа будет хуже", - возмущается ситуацией жительница Караганды Ольга Лановая.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Вместе с тем за городом ситуация не лучше. Из -за гололеда временно закрыто движение на двух республиканских трассах. "Алматы - Екатеринбург " со стороны Акмолинской области и "Кызылорда - Павлодар" на границе с Павлодарской областью. Автовладельцы рассказывают, что пробка из машин, желающих проехать, уже огромная. Водители вынужденно стоят и ждут открытия трасс.

"Пробка около Астаны большая. Примерно около 300 или даже 400 машин. Когда откроют, неясно. Все уже замерзли, голодные, а выезжать ни в какую сторону невозможно. Зима пришла неожиданно, как всегда", - возмущены автолюбители.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото очевидцев/выезд на трассу Алматы-Екатеринбург (Астана)

Фото очевидцев/выезд на трассу Алматы-Екатеринбург (Астана)

В ДЧС Карагандинской области отмечают, что причиной закрытия автодорог стал сильный гололед после дождя.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Тем временем коммунальные службы Караганды перешли на круглосуточный режим работы. По данным городского акимата на улицы выехала вся спецтехника.

"В связи с осадками в виде дождя и снега работы ведутся в усиленном режиме в две смены. Задействованы 70 единиц техники, работают 60 людей. В ночную смену выходят 40 единиц техники. В настоящее время чистим пешеходные переходы и на контроле вопрос очистки тротуаров. Ведем работы по очистке остановочных павильонов", - отметил заместитель акима района имени А.Бокейхана Алибек Дюсембеков.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Между тем, по сообщению пресс-службы управления здравоохранения Карагандинской области, 3-го декабря в травмпункты обратилось 76 человек, 4-го декабря в 2 раза больше, уже более 150 человек. Цифры 5-го декабря только предстоит подсчитать. Отметим, что сообщения о нечищеных улицах и тротуарах в областном центре принимают в службе 109.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Акмолинская область

Здесь из-за непогоды и гололеда закрывают дороги и отменяют занятия в школах. На трассах областного и республиканского значения третьи сутки ограничивают движение с 21:00 и до 9:00 часов следующего дня.

Сегодня, 5 декабря, из-за сильного гололеда занятия кокшетауских школьников перевели в онлайн-формат. Вчера в областном центре - Кокшетау - из-за непогоды произошло 4 аварии. К счастью, никто не пострадал.

Фото очевидцев

На трассах, благодаря своевременному закрытию, удалось избежать крупных дорожно-транспортных происшествий.

Фото очевидцев

"Был только один съезд в кювет. Водителю помогли и вытащили", - отметили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

В областном Департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в связи с улучшением погодных условий планируется открытие движения для всех видов транспортных средств. Перед блокпостами с самого утра выстраиваются колонны машин.

"В основном здесь фуры, газели. У всех графики. В объезд никто не рискует выезжать, поэтому стоим здесь и ждем открытия", - рассказал водитель газели из Кокшетау Динмухамед Сембаев.

Мужчина также поделился видео.

Стоит отметить, что около полутора недель назад на трассе "Кокшетау-Рузаевка" из-за гололеда опрокинулась фура с 20 тоннами яиц.

Костанай

В Костанае тоже самое время доставать коньки, чтобы добраться до работы. К снегу жители региона давно привыкли, а вот к дождю, который за несколько часов буквально все улицы превратил в сплошной каток, костанайцы не были готовы.

Вечер понедельника 4 декабря 2023 года выдался для костанайцев экстремальным: автобусы стали сходить c рейсов уже в 19 часов, на некоторых улицах они не могли даже сдвинуться с места, пассажиры помогали толкать и вызволять большие машины из ледяного плена.

Тут сразу же подсуетились местные таксисты, которые подняли цены за свои услуги: если в обычный день можно было доехать за 600 тенге, то вчера цена за это же расстояние перевалила уже за 2 тыс. тенге. Из-за гололеда буквально весь город встал в одну большую пробку.

Фото очевидцев

Оперативно сработал городской отдел образования, еще в 19 часов заявив, что первая смена школ и учащиеся колледжей переводятся 5 декабря 2023 года на дистанционное обучение. И такая ситуация с отменой занятий произошла почти по всей области. Уже в 10 часов пятого декабря оставили дома и учеников 2-ой смены.

В 22 часа 4 декабря акимат города сообщил, что на улицах работают около 80 единиц специализированной техники: 23 пескоразбрасывателя, 12 грейдеров, 33 трактора с щеткой.

Фото очевидцев

Пескоразбрасыватели в ближайшую ночь с 5 на 6 декабря 2023 года планируют сыпать песко-соляную смесь на всех участках по несколько раз. Ранним утром специальная техника приступит к расчистке проезжей части.

"На центральных улицах видно, что асфальт посыпали, такого сильного льда, как было вчера, нет. Теперь на дорогах каша, ее надо срочно убирать. Если она замерзнет, будут ледяные колеи. Как обычно, коммунальные службы города оказались не готовы к непогоде. Хотя был прогноз, и можно было в течение вчерашнего дня хотя бы песко-соляную смесь раскидать", - поделился мнением водитель Дмитрий Иванов.

Прошедшая ночь оказалась напряженной и у врачей городского медпункта. За сутки с переломами рук и ног туда обратились 94 жителя Костаная. Травматологи отмечают, что смена была тяжелой, и заявляют, что количество травмированных людей в ближайшие дни будет только расти, так как прогноз о синоптиков не утешительный. Уже скоро ударят тридцатиградусные морозы. При этом коммунальщики не успевают очищать тротуары от наледи. Врачи призывают горожан не торопиться и быть осторожными.

Сейчас в Костанае +1, погода помогает коммунальщикам: лед понемногу тает, но уже ночью температура опустится до -15. И там, где дороги не успеют почистить, будет каток.

Уральск

Первый серьезный гололед в Уральске стал причиной травм – переломов, ушибов и растяжений у 12 детей и 22 взрослых. В течение 3-4 декабря 2023 года травмпункты работали с пациентами, пострадавшими от непогоды в городе.

В Уральске 3 декабря вечером с 17:00 буквально встретились осень и зима – пошел дождь и мокрый снег, и ледяные капли стали застывать буквально на лету. Буквально за несколько часов ледяной коркой покрылись дороги и тротуары.

Уже в 19:00 ДЧС ЗКО объявил о закрытии трасс республиканского и областного значения "Атырау-Уральск", "Уральск-Таскала-граница РФ", "Таскала-Аккурай-Болашак", "Чаган-Переметное", "Чапаево-Жангала-Сайхин". Серьезных аварий и жертв ДТП удалось избежать.

Как сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения, в травмпункт Уральска 3 декабря 2023 года с переломами конечностей обратились четверо взрослых. 4 декабря 2023 года в областную детскую многопрофильную больницу поступили 12 детей в возрасте 9-16 лет с ушибами и ссадинами – школьники травмировались по дороге в школу на обледенелых улицах. В этот же день травмы из-за гололеда получили 18 взрослых, у двоих из них в результате падения врачи диагностировали сотрясение головного мозга (один из мужчин был госпитализирован, второй – отпущен на амбулаторное лечение).

У себя на странице житель Уральска разместил видео, как он катается на коньках по тротуарам, беговым дорожкам и брусчатке на площади.

Из-за ледяного дождя, как сообщила пресс-служба Уральского аэропорта, 3 декабря 2023 года был перенесен рейс по направлению "Уральск-Астана". Также самолет "Алматы-Уральск" приземлился на запасной аэродром в Актобе. 4 декабря в аэропорту объявили, что из-за непогоды произошла задержка еще одного борта из Алматы. Также на два часа с задержкой прибыл самолет из Алматы.

"Сообщаем, что с 18 часов 3 декабря до 4-ех часов утра 4 декабря шел дождь со льдом. Данное природное явление негативно влияет на безопасность полетов, так как из-за выпадающих осадков быстро образуется корка льда. В таких случаях аэропорт использует антигололедный реагент для снижения негативных последствий и устранения льда. Авиакомпании самостоятельно принимают решение по выполнению рейсов, исходя из прогноза погоды и возможных рисков. 4 декабря в связи с резким переходом температуры от -3 до + 6 градусов к этому добавился туман, который осложняет видимость. Низкая видимость, связанная с туманом, является ограничением для выполнения полетов. В связи с этим авиакомпании приняли решение перенести вышеупомянутые рейсы. Отметим, авиакомпании оказывают всю необходимую помощь пассажирам", – пояснили ситуацию в аэропорту Уральска.

В социальных сетях люди делились возмущением, что из-за срыва рейсов кому-то пришлось перенести дату обследования у врача. Кто-то не попал на запланированные рабочие встречи. Но уже после обеда 4 декабря погода в Уральске нормализовалась. Днем температура воздуха по области составила +3 градуса тепла. Аэропорт уже работал в штатном режиме.

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Актау

А в Актау, между тем, пасмурно, но тепло и безветренно. Синоптики сегодня обещают жителям города у моря до +12 градусов. На выходных температура воздуха поднималась даже до +18 градусов.

"Подруга на днях прилетела из Астаны. Оттуда уезжала, был мороз и ветер, а сюда приехала и говорит, будто в лето попала. Вообще, это обычная температура для начала декабря в Актау. В Актау редко бывают морозы ниже -10, но все обычно портит ветер, который усиливает мороз в разы", - говорит жительница Актау Наталья Кардашова.

К слову, тепло сейчас не только в Актау, но и в Алматы, Кызылорде, Шымкенте и Таразе. Но уже в ближайшие дни погода испортится и на юге и на западе Казахстана. Столбики термометра опустятся до минусовой отметки. Холоднее всего будет на севере страны. Там синоптики прогнозируют морозы до -33.