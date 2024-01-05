Трясло, трясет и будет трясти: в 2023 году в Казахстане произошло более 1000 землетрясений

2024 год начался с разрушительных землетрясений в Японии, Турции и Аргентине. Казахстанцев настораживают подобные мировые сводки, учитывая, что только в 2023 году произошло значительное количество подземных толчков. Zakon.kz узнал у сейсмологов, чего ждать казахстанцам.

Япония

Череда сильнейших землетрясений произошла на западе Японии 1 января. Всего за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зафиксировали почти 30 подземных толчков.

По рассказу японцев, толчки ощущались даже в Токио, расположенном на противоположном побережье острова. Привыкшие к землетрясениям жители не сразу стали покидать дома. Но сила самого мощного толчка достигла 7,6 балла. Такого регион Ното не испытывал с 1885 года.

Сейсмологи считают, что афтершоки продолжатся в течение недели. Из-за землетрясения на всем западном побережье Японии объявили угрозу цунами, которую сняли 2 января. Прогнозировалось, что высота волн может достичь пяти метров.

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В настоящее время более 32 тысяч домов остаются без электричества, в ряде регионов отключены водоснабжение и связь. Часть дорог разрушены и перекрыты. Приостановлены полеты самолетов, движение скоростных поездов, перекрыты некоторые ключевые автомагистрали. Спасатели продолжают разгребать завалы.

К утру 5 января количество погибших в трагедии возросло до 91 человека, некоторые до сих пор числятся пропавшими. А некоторым пострадавшим удалось привлечь внимание спасателей огромной надписью SOS, которую они выложили на открытых площадках из подручных предметов. Больницы переполнены пациентами с переломами.

Силы самообороны Японии доставили гуманитарную помощь на полуостров Ното. Сюда же прибыли 1000 военнослужащих для оказания помощи. А чтобы оценить ущерб, задействовано около 20 самолетов. Стоит отметить, что за несколько дней после сильных толчков японские сейсмологи насчитали в пострадавших районах больше 300 афтершоков.

Турция

В первый день 2024 года неспокойно было также в провинции Хаккари – юго-восточной части Турции. Там произошло сразу три землетрясения. Магнитуда первого составила 4,4, второго – 3,5, а третьего – 4,5. Очаг стихии залегал на глубине порядка семи километров. Подземные толчки фиксировали на протяжении получаса. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

4 декабря 2023 года землетрясение произошло в европейской части Стамбула. Магнитуда подземных толчков составила 5,1, а эпицентр находился в Муданья провинции Бурса, очаг залегал на глубине чуть меньше пяти километров.

Аргентина

3 января 2024 года землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 79,5 километра к юго-востоку от департамента Винчина аргентинской провинции Ла-Риоха, где проживает около 2,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 154,5 километра.

Казахстан

Наша страна также считается весьма активной сейсмической зоной.

Это подтверждают отечественные ученые, которые говорят, что более 30% территории Казахстана сейсмоактивны. На ней проживают около шести миллионов человек, сосредоточено свыше 40% промышленного потенциала, расположено более 400 населенных пунктов и крупных городов.

За последние 130 лет на территории страны произошел ряд сильнейших катастрофических землетрясений. Алматы три раза испытал последствия сейсмических катастроф (Верненское землетрясение магнитудой 7,3 в 1887 году; Чиликское магнитудой 8,4 в 1889 году; Кеминское магнитудой 8,2 в 1911 году). Учитывая, что мегаполис расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне, ежегодно в городе происходит до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от двух до четырех баллов являются для здешних мест фоновым режимом.

В течение последних пяти лет на территории Казахстана сейсмическими приборами зарегистрировано около 40 тысяч землетрясений. В 2018 году – 8500, в 2019 – 7800, в 2020 – 9500, в 2021 – 6700, в 2022 – 6900. Это так называемый "сейсмический фон", то есть общие малозаметные толчки.

Есть более сильные, которые ощущает население. В течение последних пяти лет на территории Казахстана зарегистрированы 66 таких сейсмических событий. В 2018 – 20, в 2019 – 11, в 2020 – 15, в 2021 – 11, в 2022 – 9. Последние подземные толчки сейсмологи зарегистрировали в ночь на 5 января в 404 км от Алматы. Колебания произошли на территории Кыргызстана и в Казахстане не ощущались.

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И.о. заведующей лаборатории сейсмобиологии ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК Наталия Суровцева поделилась, какая сейсмообстановка была в прошлом году. Так, по данным ТОО "СОМЭ" МЧС РК, на 1 декабря 2023 года произошло 1063 землетрясения:

Алматинская область – 520;

Жетысуская область – 270;

Абайская – 91;

ВКО – 24;

Жамбылская область – 88;

Карагандинская область –16;

Туркестанская область – 54.



"Общее количество ощутимых землетрясений на территории Казахстана за 2023 год составило 22. Землетрясение с самым высоким энергетическим классом К =11,3 было в Туркестанской области", – уточнила Наталия Суровцева.

Мир трясет, но в этом нет ничего страшного

Сейсмолог прокомментировала, какая ситуация была в мире в прошлом году.

"В целом в среднестатистическом плане сейсмическая активность находится в доверительном интервале. На основании сбора мировых исторических данных было определено, что среднее число зарегистрированных землетрясений различной магнитуды следующее: землетрясений планетарного масштаба (с магнитудой более 8) на земном шаре происходит 1-2 единицы, регионального масштаба (магнитудой 7-8) – 15-20 единиц, а сильных землетрясений локального масштаба (магнитудой 6-7) – до 100. Например, за 2023 год таких землетрясений магнитудой более 6,6 было зафиксировано в мире всего 40. Если придерживаться этой статистики, то утверждать о повышении сейсмической активности на всем земном шаре будет неправильно", – сказала Наталия Суровцева.

Фото: ДЧС ВКО

По ее словам, вопрос больше заключается в том, где именно были землетрясения.

"Не стоит здесь проводить аналогии и искать какие-либо зависимости. Землетрясения, произошедшие в Турции и в Японии, например, не имеют четко выраженных научно-обоснованных связей. В Турции – Средиземноморский сейсмический пояс. Япония, в свою очередь, является островным государством с повышенной сейсмической опасностью. Разрушительные землетрясения в Японии, Турции и другие усиливают, конечно же, страх нашего населения перед этим явлением природы. Напряжение жителей усугубляет распространение ложной информации о предстоящих сильных землетрясениях в Казахстане. Несмотря на опровержения данной информации Министерством по чрезвычайным ситуациям и специалистов-сейсмологов, слухи, к сожалению, остаются". Наталия Суровцева

Алматы

В настоящее время предпосылок для каких-либо опасений у казахстанских сейсмологов нет. Конечно, не стоит забывать, что Алматы находится в сейсмоопасном регионе, поэтому землетрясения невысокого класса являются "рядовыми" для нашего сейсмического режима.

"Это касается слабых землетрясений, не представляющих опасность для населения и зданий, то есть это фоновые землетрясения, которые соответствуют сейсмическому режиму нашего региона. Их ежегодно происходит большое количество, некоторые ощутимы для людей, а некоторые только фиксируются приборами. В настоящее время стало очевидным, что прогноз землетрясений – сложная, многоплановая и острая проблема современности, работа в этом направлении ведется". Наталия Суровцева

Согласно разработанной в ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК классификации землетрясений, в прогнозе выделяются три этапа:

долгосрочный (5-7 лет);

среднесрочный (до одного года);

краткосрочный (до месяца).



Сейсмолог объяснила, что краткосрочное прогнозирование в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК проводится Комиссией по оценке сейсмической обстановки в регионе. Результатом ее работы являются заключения о текущей сейсмической обстановке в рамках краткосрочного прогноза (на одну неделю).

Для этого на заседание Комиссии предоставляются проанализированные данные по всем видам наблюдений за прошедший период: деформационные и геофизические параметры, уровень и химический состав подземных вод, сейсмический режим региона, количество микротолчков, аномальное поведение животных и многое другое, всего около 200 параметров. Заключение передается в директивные уполномоченные органы.

Фото: ДЧС ВКО

"Среднесрочный прогноз наших специалистов-сейсмологов на 2023 год (представленный ниже) полностью оправдался. На территории Алматинского сейсмоопасного региона в 2023 году с вероятностью 0,7 сильные землетрясения магнитудой 5,6 (интенсивностью 7 и более баллов по шкале MSK-64) не ожидаются", – говорит и.о. заведующей лаборатории сейсмобиологии.

По ее словам, среднесрочный прогноз выдается в начале года с последующей корректировкой к середине года. На 2024 год среднесрочный прогноз будет сделан в конце января.

"Будет произведена оценка сейсмической обстановки и возможности возникновения сильного землетрясения в течение последующего года по геофизическим, сейсмическим, гидрогеодинамическим данным. Исходя из статистики, в нашем регионе происходит в среднем 13-20 ощутимых землетрясений. Большинство из них – землетрясения интенсивностью 2-3 балла, землетрясения более высокой балльности происходят гораздо реже – примерно 2-3 раза в год", – делится эксперт.

Советы от спасателей

В ДЧС ВКО дали важные советы, которое помогут спастись при сильном землетрясении.

"От момента, когда вы почувствовали первые толчки, до опасных колебаний у вас есть 15-20 секунд. Быстро выйдите из здания. Оказавшись на улице, отойдите на открытое пространство, подальше от зданий, высоких деревьев, линий электропередач. Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. Если вы не успеваете покинуть здание, оставайтесь в нем и займите относительно безопасное место: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с вами дети – укройте их собой. После окончания колебаний покиньте здание".

При чрезвычайной ситуации позвоните на номер "112".

Фото: ДЧС ВКО

Проблема точного предсказания сильных землетрясений во всем мире считается почти нерешаемой задачей фундаментальной науки. Однако ученые продолжают работу в этом направлении. Они призывают казахстанцев в любых ситуациях не паниковать. А также заранее подготовить "тревожный" чемоданчик, в который должны войти документы, деньги, теплые вещи, фонарик, свисток, вода и необходимый запас питания.