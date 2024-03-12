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Опасное соседство: в Майкаине тщательно просканируют местность рядом с рудником

Майкаин, Павлодарская область, просканируют местность, безопасность домов, обвал на руднике, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 16:49 Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова
Жители Майкаина, чьи дома расположены неподалеку от шахт АО "Майкаинзолото", добились проведения исследования земли под их домами, сообщает Zakon.kz.

После обвала на руднике жители окраины населенного пункта с негласным названием "Шанхай" начали высказывать опасения, что и под их домами, построенными в 30-х годах ХХ века, тоже могут быть пустоты. Акимат Баянаульского района уже объявил чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории поселка Майкаин. Это дает возможность для экстренного изучения ситуации.

"Почему мы объявили ЧС? Чтобы в кратчайшие сроки провести геосканирование, получить отчет и рекомендации. И на их основании сделать экспертное заключение о состоянии земли", – рассказал аким Баянаульского района Ардак Ксентаев.

Видео Zakon.kz/Ирина Адылканова

По его словам, определена организация, обладающая необходимым оборудованием и знаниями. Сканировать планируется санитарную зону предприятия в радиусе 500 м на глубину 100–200 метров. В зону обследования подпадают 79 домов "Шанхая", в которых сейчас проживают 312 человек, при этом девять зданий пустуют.

"На основе отчета и рекомендаций по итогам сканирования потребуется экспертное заключение. Если пустоты будут выявлены, будем определяться с дальнейшими действиями", – сказал Ардак Ксентаев.

Всего в поселке Майкаин проживают порядка 10 тыс. человек. Аким подчеркнул, что исследование не коснется территории, где непосредственно произошел обвал, так как направлено на определение уровня риска для жителей окраины поселка.

Ночью 4 января 2024 года на технологической дороге АО "Майкаинзолото" произошел обвал грунта с образованием огромной воронки. В нее упал автобус с четырьмя сотрудниками профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы – тремя спасателями и водителем. Почти сразу были поняты на поверхность тела двух человек – Олега Тышкевича и Бердикана Саркыта.

По сей день не найдены Айдос Шаймерден и Айып Тлеупбергенов. Поисково-спасательные работы приостановлены 23 февраля.

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