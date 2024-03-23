Токаев призвал членов ООН выступить с единодушным осуждением акта терроризма – эксперт

22 марта в здании "Крокус Сити Холла" прозвучали выстрелы. 23 марта президент Казахстана провел совещание с Советом Безопасности по мерам в связи с терактом в РФ. О каких мерах речь – в материале Zakon.kz.

22 марта в Москве должен был состояться концерт известной рок-группы "Пикник". Ничего не подозревающие люди пришли насладиться музыкой, но вместо этого вынуждены были в панике покидать здание и спасать свои жизни. К сожалению, уйти удалось не всем: информация о количестве убитых террористами постоянно обновляется.

Последними, как писали российские СМИ, якобы оказались граждане Таджикистана, которые активно сопротивлялись при задержании. Впрочем, МВД и МИД Таджикистана эту информацию опровергают.

Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что "Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве".

23 марта Акорда проинформировала о проведении совещания в Совете безопасности, посвященного трагическим событиям у "соседей".

После мероприятия официальный ресурс ограничился краткими итогами:

Президент осудил жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье. Глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма .

. В ходе мероприятия рассмотрели планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях .

. Президент дал поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.

С вопросом, как сейчас обстоит ситуация с террористической угрозой в Казахстане, Zakon.kz обратился к известному политологу, директору Института прикладных этнополитических исследований Талгату Калиеву.

По его словам, в случае с нашей страной опасность исходит, как извне, так и изнутри.

"Мы являемся открытой страной с достаточно либеральным визовым режимом. Сложно отличить террористов от законопослушных гостей, когда они въезжают в страну. С другой стороны, террористические организации масштабно работают через мессенджеры, социальные сети, где осуществляют вербовку своих последователей, в том числе и граждан страны пребывания. Поэтому, безусловно, нужно учиться на чужих ошибках и чужом печальном опыте, чтобы не допустить повторения подобной ситуации у нас, минимизировать риски". Талгат Калиев

Тем не менее, продолжает эксперт, сейчас на нашей стороне – системы видеонаблюдения и идентификации, помогающие отследить перемещения подозрительных лиц. Вдобавок Казахстан осуществляет взаимообмен информацией по террористическим угрозам со странами-союзниками.

То есть, принимаемые меры можно считать достаточно эффективными. А после трагедии в "Крокусе" их еще и усилят.

Также эксперт рассказал, какие уроки можно извлечь из теракта.

"Руководство Казахстана в числе первых отреагировало на трагедию. Президент Касым-Жомарт Токаев на специальном заседании Совета безопасности призвал членов ООН выступить с единодушным осуждением акта терроризма и поручил правоохранительным органам оказать необходимую помощь и содействие российским коллегам. Наряду с этим, было поручено усилить работу по обеспечению безопасности граждан и противодействия экстремизму. В этом контексте крайне своевременной представляется позиция президента страны по осуждению деструктивных течений, противопоставляющих себя светскому государству и традиционной религии, высказанная на недавнем заседании Курылтая в Атырау", – считает эксперт.

По его словам, в Казахстане наблюдается вызов традиционным устоям и претензии на радикальное изменение социальных норм и моделей.

"Очевидно, что для населения страны, на территории которой Ислам исповедуется с ХІІ века, давно сложились собственные религиозные традиции и практики. На фоне которых, призывы запретить домбру или отказаться от национальной одежды в пользу ближневосточной выглядят, как явный вызов традиционным устоям и претензии на радикальное изменение социальных норм и моделей. Однако противодействие этим нездоровым устремлениям возможно лишь путем мобилизации усилий всего общества, культивированием национальных традиций и популяризаций ценностей светской модели. Именно этим и было обусловлено акцентированное заявление главы государства".

Также он отметил, что нашим правоохранительным органам важно извлекать уроки из происходящего в мире.

"Что касается поручений правоохранительному блоку, то, безусловно, необходимо извлекать полезные уроки из происходящего в мире, анализировать методы работы террористов, мониторить новые риски и вызовы, оперативно вырабатывая меры противодействия. В особенности – учитывать методы дистанционной анонимизированной вербовки исполнителей посредством онлайн-мессенджеров, освоенной ими тактики бесконтактной передачи оружия и иных способов использования новейших технологий".

Эксперт привел в пример методы решения проблем ведущих стран.

"И, вероятнее всего, здесь необходимо принятие решений на уровне руководств ведущих стран, в первую очередь, США и Китая, в юрисдикции которых находятся сейчас наиболее популярные соцсети и мессенджеры, в части деанонимизации сомнительных акаунтов, блокировки возможностей для торговли наркотиками и осуществления террористических акций".

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

По последним данным Следственного комитета РФ, число погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" на данный момент составляет 115 человек. Поисковые работы продолжаются. Тела погибших обнаружили экстренные службы при разборе завалов.