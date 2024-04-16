Что предложил Токаев для улучшения отношений Армении и Азербайджана

15 апреля Касым-Жомарт Токаев посетил Армению с официальным визитом – первым с момента избрания его президентом Казахстана. Состоялись встречи с первыми лицами союзного для нашей страны государства. Экономический обозреватель Юрий Масанов поделился с Zakon.kz мнением о деталях переговоров.

Эксперт дал анализ международному событию, обозначив основные моменты поездки. А также рассказал о том, что предложил Токаев по улучшению отношений Армении с Азербайджаном.

Экономически обозреватель отметил, что это уже вторая поездка главы государства в регион южного Кавказа в этом году – совсем недавно Касым-Жомарт Токаев был с визитом в Азербайджане. Но, в отличие от Баку, официальный Ереван состоит с Казахстаном в нескольких международных объединениях – Евразийском экономическом союзе и ОДКБ.

"Это во многом определяет отношения географически отдаленных государств, особенно в экономическом плане. Свобода передвижения товаров и рабочей силы открывает большие возможности для сотрудничества. Именно это, судя по официальным сообщениям Акорды, и было в центре внимания на переговорах". Юрий Масанов

Отношения выходят на новый уровень

Официальная программа Касым-Жомарта Токаева началась в государственной резиденции Армении. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Казахстана и премьер-министру Армении, а после исполнения гимнов двух стран были представлены друг другу члены официальных делегаций. Все согласно протоколу. После церемонии лидеры государств прошли внутрь.

Первой темой для обсуждения стали международная торговля, развитие экономики и других сфер. По мнению Токаева, "у наших стран имеется существенный потенциал для наращивания сотрудничества по широкому спектру взаимодействия". В свою очередь Никол Пашинян отметил динамичное развитие взаимных связей и заявил о готовности приложить совместные усилия для вывода армяно-казахских отношений на новый уровень.

"В целом спектр вопросов был довольно широким – торгово-экономические, транзитно-транспортные, инвестиционные и культурно-гуманитарные. Также отдельно внимание уделили региональной стабильности и безопасности. Последнее особенно актуально в свете недавнего конфликта между Азербайджаном и Арменией – обсуждал это Токаев и в Баку", – отметил обозреватель.

На переговорах в расширенном составе говорили уже о выведении казахско-армянских отношений на "новый уровень". И это довольно символично – в этом году исполняется 25 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве. И, по мнению Токаева, нынешние переговоры придадут сотрудничеству Казахстана и Армении дополнительный импульс.

"Мы полностью поддерживаем инициативу о выведении на новый уровень казахско-армянского взаимодействия. Мы с большим уважением относимся к уходящей вглубь веков истории, древней культуре и традициям армянского народа", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Среди перспективных направлений для развития двусторонних отношений казахстанский лидер назвал экономическое взаимодействие. Так, есть резервы для увеличения взаимной торговли по продовольствию, в инвестициях и транспортно-логистической сферах, а также в сфере IT и строительстве. В этом плане наибольшую выгоду получит Казахстан, учитывая региональное лидерство как по производству продуктов питания, так и в цифровизации.

Никол Пашинян, в свою очередь, отметил большую значимость визита Токаева.

"Могу сказать, что во время наших контактов мы уже успели затронуть достаточно широкий круг вопросов. Это углубление экономического и политического сотрудничества, расширение регионального взаимодействия", – сказал премьер-министр Армении.

Что касается подписанных после переговоров документов, то экономических соглашений не было – только стратегические вещи, отметил эксперт.

Так, были подписаны соглашения между правительствами о сотрудничестве в области миграции и о поездках и порядке пребывания граждан, а также дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству на 2024-2025 годы. Еще городами-побратимами стали Астана с Ереваном и Шымкент с общиной Ванадзор.

Уже позднее, на брифинге для прессы, стали детальнее известны планы сторон по развитию сотрудничества. Так, президент Токаев заявил, что обе страны "должны принять конкретные меры по расширению номенклатуры экспортно-импортных товаров". Со своей стороны Казахстан готов довести объем экспорта в Армению до 350 млн долларов. В последние годы, напомним, взаимный товарооборот между государствами и так растет, но потенциал торговли все еще в полной мере не раскрыт, заметил экономический обозреватель.

Фото: akorda.kz

Вместе с тем, по мнению специалиста, следующим важным пунктом Токаев назвал развитие транспортно-логистического сектора. Казахстан, по его словам, высоко оценивает готовность Армении восстановить транзитное сообщение на Южном Кавказе.

"В этой связи мы приветствуем инициативу уважаемого премьер-министра Никола Пашиняна "Перекресток мира". Мы также поддержали предложение об открытии прямого авиасообщения между столицами и другими городами наших стран", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Мир на Южном Кавказе

Но гораздо интереснее то, считает эксперт, что Касым-Жомарт Токаев призвал "к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном". Очевидно, это продолжение внешней политики Казахстана по улучшению отношений между своими партнерами, к числу которых относятся и Армения, и Азербайджан.

Согласно официальному сообщению Акорды, казахстанский лидер "высоко оценил предпринимаемые Арменией и Азербайджаном шаги по заключению мирного договора". В этой связи он отметил важность скорейшего установления прочного, долгосрочного мира между Ереваном и Баку и заявил о готовности нашей страны оказать содействие – через предоставление площадки для переговоров.

"Казахстан как твердый сторонник переговорных путей для достижения мира и согласия готов поддерживать все усилия в этом направлении. Стороны договорились рассмотреть возможности практической реализации армяно-азербайджанских договоренностей", – подчеркивается в сообщении Акорды.

Отдельно на этой теме остановился и сам Токаев во время брифинга для прессы. Лидеры двух стран, по его словам, "договорились и в предстоящий период совместно работать и активно участвовать в процессах, направленных на обеспечение мира и стабильности".

"Мы всецело приветствуем стремление Армении и Азербайджана к заключению мирного договора. Как только что сказал уважаемый премьер-министр, Казахстан готов оказать полную поддержку и взять на себя миссию доброй воли. Наша главная цель – сблизить дружественные нам страны и открыть путь к прочному миру, добрососедству и стабильности в регионе", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

После встречи с Николом Пашиняном официальная программа продолжилась. Казахстанский лидер провел встречу с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Здесь Токаев обратил внимание, что важно законодательно обеспечить достигнутые во время переговоров с Пашиняном соглашения и усилить парламентский контроль за ходом их реализации. В свою очередь Ален Симонян отметил существующий между Арменией и Казахстаном "высокий уровень взаимного сотрудничества в многостороннем и двустороннем форматах".

Последним официальным мероприятием стала встреча с президентом Армении. Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян обсудили вопросы казахско-армянского сотрудничества, включая взаимодействие в политической, торговой, экономической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Армении назвал визит лидера Казахстана в Ереван "историческим", отметив, что итоги переговоров выводят межгосударственные отношения на новый уровень.

"Нас связывают общая история и настоящее. И в эти непростые времена мы развиваем наше сотрудничество. Мы видим, что в ходе вашего президентства Казахстан добивается успехов во многих сферах. Я хочу пожелать вам лично и казахскому народу в целом новых достижений", – заявил Ваагн Хачатурян.

Достигнув новых договоренностей в торговле и логистике с армянской стороной, президент Касым-Жомарт Токаев направился назад в Казахстан. Сегодня глава государства соверши облет подтопленных территорий в Северо-Казахстанской области. Рабочая поездка главы государства началась с облета Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища.

Президента проинформировали о нынешнем состоянии основных гидротехнических сооружений области, включая Каратомарское, Верхне-Тобольское и Желкуарское водохранилища. Из них обеспечивается контролируемый сброс воды.

Следует подчеркнуть, что у Казахстана есть все шансы стать надежным посредником в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, предоставив успешную площадку для сближения дружественных нам стран. Благодаря этому обе стороны смогут успешно договориться, урегулировав все спорные вопросы. Ведь у Астаны большой миротворческий опыт – Астанинский формат по Сирии, переговоры по иранской ядерной сделке. Казахстан зарекомендовал себя как надежный посредник, и благодаря его участию переговоры приводят к определенному успеху.