1 мая – День единства народа Казахстана: история праздника от Древнего Рима до наших дней

Праздник 1 мая народы Казахстана отмечают более стал лет. Идеологическая задумка большевиков причудливым образом давно превратилась в теплый весенний праздник для людей, а не членов партии. Zakon.kz узнал, откуда подул ветер перемен, и как его отмечают в мире.

Как появился День единства народа Казахстана



18 октября 1995 года первый президент страны Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана. Инициатива властей была встреча народом одобрительно – на территории республики давно и дружно проживает более ста народов и национальностей. Поэтому отмечают праздник все и с удовольствием. Как правило, по всей стране в этот день проходят народные гулянья, открываются сотни концертных площадок. Активно в мероприятиях участвуют этно-культурные центры народов Казахстана. В 2024 году решено 1 мая открыть сезон фонтанов в Алматы и Астане. В этот же день на центральной площади будут вручать награды тем, кто особенно отличился во время сильнейших паводков, в которые в апреле погрузилась огромная часть страны. Конечно, 1 мая не мог пройти без гастрономического фестиваля – на центральных площадях Алматы накроют свои столы едва ли не все народы, проживающие в Казахстане.

История

По одной из версий праздновать 1 мая начали еще во времена Древнего Рима, только смысл у праздника был иной. Местные жители особенно почитали богиню плодородия Майю, в честь которой и был назван месяц. Считалось, что чем более шумно отмечать 1 мая, тем более урожайным будет год. Правда, с падением язычества в Европе, о празднике все забыли на несколько столетий.

Второе дыхание 1 Май получил уже в конце XIX веке в США. В тот период к наемным работникам относились чуть лучше, чем к рабам – рабочий день не имел ограничений, и мог продолжаться 15 и более часов. Вместо оплаты работникам давали только еду. В результате 1 мая 1886 года рабочие Чикаго вышли на митинг, требуя восьми часовой рабочий день и оплату труда деньгами. Манифестация была жестоко подавлена, жандармы расстреляли безоружных рабочих, и протест захлебнулся. Но революционный ветер перемен уже стал набирать силу по всему миру, и в 1889 году участники конгресса II Интернационала в Париже приняли решение считать 1 мая – "Днем солидарности трудящихся всего мира".

К слову, напрасно кто-то думает, что на территории Российской империи день международной солидарности трудящихся начали отмечать только с приходом к власти большевиков в 1917 году. Много ранее - в 1890 году в городе Варшава, входившим тогда в состав Российской империи, прошла первомайская стачка рабочих. В 1891 году – год спустя – мероприятия прошли в Петербурге, а с 1897 года маевки стали проходить регулярно и все больше крениться в сторону политики.

СССР

В 1917 году в красном Петрограде и других городах стали проходить демонстрации под лозунгами "Вся власть Советам" и "Долой министров-капиталистов". Сам День международной солидарности трудящихся позднее был объявлен государственным праздником и объявлен выходным днем, точнее двумя выходными днями – 1 и 2 мая.





Фото: Архив РИА Новости\Н.Максимов

В республиках Союза трудящиеся давно прогнали министров-капиталистов, рабочий день длился 8 часов, были введены оплачиваемые больничные и отпуска, поэтому люди с удовольствием и искренне выступали на демонстрациях за права тех, кто еще находился под гнетом международной буржуазии. Историки считают, безо всякой иронии, что победа трудящихся в СССР заставила мировой капитал изменить подход к рабочему и служащему классам, сократив их рабочий день до 8-часового, предоставляя им право на оплачиваемый отпуск. С оплатой больничных листов в разных странах до сих происходит по-разному, но теперь работники выступают чаще за увеличение заработной платы и улучшение условий труда.



Как сейчас отмечают в мире

Праздник 1 мая до сих пор отмечают по всему миру, но в каждой стране имеются свои особенности. Во многих государствах, в том числе Казахстане и других странах Содружества, праздник утратил идеологическую подоплеку. В республике казахстанцы отмечают День единства народов Казахстана, в России – Праздник Весны и труда. Но сам День труда из календаря праздничных дат республики не исчез – он отмечается в последнее воскресенье сентября. В 2024 году День труда в Казахстане приходиться на 29 сентября. Перечень праздничных дат в Республике Казахстан утвержден Постановлением правительства 31 октября 2017 года.

Какие традиции за рубежом

Родоначальники традиции – европейцы и американцы тоже в большинстве своем разделили День 1 мая и День труда. Например, в Италии и во Франции 1 мая можно по-прежнему наблюдать манифестации с требованиями об увеличении заработной платы, защите прав женщин, и улучшении условий труда. А вот в Финляндии 1 мая – это праздник студентов, которые закончив учебный год, наслаждаются распитием алкогольных напитков на площади чуть не в центре города. В Англии местные жители, надев народные костюмы, пускаются в пляс вокруг специально установленных столбов. Столбы разукрашены цветными лентами и символизируют сотворение мира.