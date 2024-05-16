Дураки и дороги? Почему количество ДТП в Казахстане не снижается

Новости о жутких смертельных столкновениях на дорогах раз за разом потрясают воображение казахстанцев. Zakon.kz разбирался, почему ситуация не меняется годами, несмотря на принимаемые меры.

Для начала немного статистики.

В феврале текущего года Бюро национальной статистики поделилось любопытными цифрами: за 12 месяцев 2023-го в стране было зарегистрировано 15 886 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 22 097 человек. При этом количество самих аварий увеличилось на 7,1%, а пострадавших в них – на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Здесь стоит отметить, что за девять месяцев 2022 года совершено порядка 10,2 тыс. аварий, в результате которых пострадали более 15 тыс. человек – тогда рост в сравнении составил 8,9%.

В том же отчете приводится информация о возрасте отечественного автопарка:

свыше 20 лет – 2459 тыс. автомобилей;

от 10 до 20 лет – 1265,6 тыс. автомобилей;

от 7 до 10 лет – 680,7 тыс. автомобилей;

от 3 до 7 лет – 590,8 тыс. автомобилей;

менее 3 лет – 319,7 тыс. автомобилей.

Эти данные пригодятся нам чуть позже.

Конечно, анализ ситуации не раз проводился официальными лицами и экспертами. Если собрать воедино их выводы за разные годы, список причин аварийности будет выглядеть следующим образом.

Географические нюансы

По словам президента Ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсена Шакуова, если не затрагивать ментальные аспекты, следует вспомнить, что мы живем в большом государстве с немалыми расстояниями между населенными пунктами.

"В большинстве случаев смертельные исходы – именно на междугородних маршрутах. В противовес, к примеру, маленьким европейским странам, где таких расстояний попросту нет".

Нарушения

Еще в далеком 2013 году исследователи называли среди основных причин ДТП несоблюдение приоритетов проезда пересечений дорог, несоответствие скорости и манеры вождения дорожной обстановке, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение дистанции между транспортными средствами, выезд на встречную полосу и нарушение правил проезда перекрестков и т. д. То есть банальные нарушения ПДД.

В отдельную категорию вынесли безответственное отношение к вопросу со стороны казахстанской молодежи.

Изменилось ли положение вещей за минувший десяток лет? Судя по свежим информационным сводкам, не особенно – то же игнорирование правил, пьяные водители и невнимательность за рулем.

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"Правила дорожного движения у нас не соблюдают. Я думаю, это основной фактор", – говорит Шакуов.

Отдельно он обозначил плохую привычку сограждан не пристегиваться ремнями безопасности даже на передних сидениях, на задних и подавно. Тем самым вероятность летального исхода в случае столкновения возрастает в разы.

Дело техники

Любая неисправность авто может дорого обойтись его хозяину, особенно посреди оживленной улицы и на большой скорости. А чем машина старше, тем больше у нее шансов "подвести" в самый ответственный момент.

Как не раз подчеркивали эксперты, далеко не все казахстанцы могут позволить себе "железного коня" помоложе – вспомнить хоть приведенную выше статистику. Тогда как связь между засильем на дорогах автохлама и количеством трагедий все-таки есть.

"Да, можно заявить, что старые машины отчасти причина смертности, но не в таком большом объеме. Почему? Потому что люди стараются следить за ними. Но опять же, чем старше автомобиль, тем проще люди относятся к вопросам безопасности".

Мопеды и самокаты

В последние годы тревогу на автолюбителей и пешеходов наводят еще и новомодные самокаты с мопедами, свободно рассекающие по тротуарам и не подчиняющиеся правилам для участников движения ни "на колесах", ни "на своих двоих".

Ранее, комментируя попытки властей хоть как-то зарегулировать их езду без правил, Шакуов утверждал, что закавыка даже не в законодательстве, а в готовности населения ему следовать.

Главный редактор журнала "За рулем" Алексей Алексеев и вовсе задавался вопросом, как полиция собирается справляться с маневренными нарушителями спокойствия в условиях городских пробок.

Качество дорог

По мнению специалистов, представление о строительстве дорог в Казахстане заметно устарело по сравнению с мировыми тенденциями. Вместе с тем некачественное покрытие быстро приходит в негодность – уже через год работы приходится проводить снова.

"На мой взгляд, проблема еще и в том, что разные участки дорог строят разные подрядчики, в зависимости от того, кто выиграл тендер на данном отрезке. В результате мы получаем хаотичное строительство – "пятнами", с разным качеством и разным подходом", – пояснял Алексей Алексеев.

Конечно, завидев разбитое полотно, водители притормаживают, объезжают препятствия. Но многие из них знают, чего стоит и технике, и пассажирам незамеченная в потемках яма.

Другое

Менее очевидными, но вносящими вклад в печальную статистику причинами по результатам исследований оказались:

пользование мобильным телефоном за рулем ;

; езда во время болезни (особенно если речь идет о кашле, чихании, приеме противопростудных препаратов, вызывающих сонливость);

езда в состоянии сильной усталости.

Что делать

Чтобы снизить число столкновений, нужно, в первую очередь, создать безопасную транспортную инфраструктуру, подытожил президент Ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов:

"Также сегодня нужно вести огромную просветительскую работу, чтобы люди начали соблюдать хотя бы элементарные правила дорожного движения. Просветительская деятельность необходима. Как заставить пристегиваться на задних сиденьях, к примеру? Страховые выплаты не выплачивать пострадавшим? Это латентный вид правонарушений, очень тяжело установить нарушителя".

Между тем в мире проблему решают по-разному. В Швеции ограничивают скорость и устанавливают дополнительные светофоры, пешеходные переходы. Во Франции пропагандируют общественный транспорт. В Японии прибегают к умным системам. В Финляндии улучшают инфраструктуру.

А в Казахстане анонсировали очередную меру – введение понятия средней скорости движения на автодорогах, которое, по замыслу мажилисменов, поможет снизить количество ДТП.