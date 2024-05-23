Профилактика и лечение педикулеза, и при чем тут лавандовое масло

Ежегодно в регионах Казахстана регистрируется от 1 до 70 случаев педикулеза на 100 тыс. человек, но эта статистика никак не отражает реальных цифр педикулеза среди населения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сколько существует человечество, столько на нем паразитирует целый ряд насекомых, в том числе головные вши. С рediculus humanus capitis в народе связано множество поверий и предрассудков, в том числе "грязная голова – вошкам еда".

"Это как раз заблуждение, – рассказывает хирург поликлиники Бородулихинской районной больницы Абайской области Валерий Шацкий. – Вши любят чистую кожу головы и предпочитают здоровых людей в качестве "доноров", так как это довольно чувствительное насекомое, и, к примеру, если у человека повышенная температура тела, вошь предпочтет другой организм".

Жизненный цикл у вшей небольшой. Самки живут 38 дней, а самцы 27. При этом насекомому нужно питаться до 12 раз в сутки небольшими порциями, потому что без дозы крови оно погибает за 48 часов. Вылупившаяся из яйца, она умрет без еды менее чем за час. До того, как головные вши напьются крови, они прозрачные, а сытые – буроватого цвета. Голова при педикулезе чешется не от укуса, а от слюны паразита, которая предотвращает свертываемость крови.

От педикулеза не застрахован никто. Подцепить вошь можно где угодно, с больного человека на здорового насекомое может перекочевать и в автобусе, и в гардеробе, например, когда куртки в нем висят "капюшон к капюшону". Выживает вошь какое-то время в воде, так что и бассейн – вероятная зона заражения педикулезом. В общем, вошь подцепить легко, но вот избавиться от нее трудно.

К сожалению, огромное количество людей пытаются выводить этих насекомых народными способами. Вот что казахстанцы о них рассказывают в Сети на "домашних" форумах:

"Надо купить лак для волос. Выйти на улицу, прикрыть лицо хлопковым полотенчиком или мокрой марлей и на выдохе, чтобы не надышаться, волосы и кожу головы густо покрыть лаком. Лак подержать на голове часа три-четыре, все паразиты за это время в волосах передохнут. Потом просто моете голову с шампунем на два раза и сушите ее горячим феном".

"Если у вас в доме есть животное, а у вас завелись головные или лобковые вши, просто используете какой-то период, скажем, недели три, вместо своего шампуня собачий или кошачий. Паразиты погибают". "Керосин разводите пополам с растительным маслом, смазываете обильно этим средством голову, держите, не смывая, около часа. Потом старательно промываете волосы и кожу головы водой и вычесываете остатки дохлых паразитов гребешком". "Просто покупаете дешевую краску для волос и окрашиваете волосы, как написано в инструкции. В процессе окрашивания все вши и гниды погибают". "Мы у дочери пяти лет вывели обычной серной мазью, которая продается в аптеке. Намазали на всю ночь. Только смывать потом очень сложно было. Но от нее даже гниды все сдохли, и большая часть смылась, пока смывали мазь с волос. Это мама посоветовала, говорит, у меня у маленькой выводили этой мазью, хотя в инструкции написано, что она от чесотки".

Доктор же Шацкий предупреждает, что большинство таких народных методов просто опасно для человека, кожа головы от керосина может получить сильнейший дерматит, да и пары этого топлива вдыхать опасно.

"И зачем мыться зоошампунем, когда в аптеках продают нормальный шампунь от головных вшей? И в целом в аптеках огромное количество препаратов для истребления головных вшей, есть и дешевые, и дорогие, но, как правило, и те, и те помогают. Главное, внимательно прочитайте инструкцию, учтите противопоказания, и применяйте средство точно так, как указано". Врач Валерий Шацкий

В Казахстане известны случаи, когда мамы детям выводили вшей средствами, предназначенными для профилактики кожных паразитов у скота, и дети погибали. Но есть одно народное средство, которое доктор Шацкий советует как действенное и безопасное.

"Если известно, что в классе, где учится ваш ребенок, у детей вспышка педикулеза, купите лавандовое масло, добавьте его в тот шампунь, которым ребенок пользуется, и это будет средство для профилактики педикулеза. Замечено, что вши не "садятся" на головы, от которых исходит аромат лавандового масла".

Изучая тему педикулеза, мы обнаружили, что в крупных городах Казахстана есть медцентры, которые оказывают услугу "избавление от вшей" с выездом специалистов на дом. За "одну обработанную голову" медцентры в таких случаях просят в среднем 10 тыс. тенге. Шампуни же от вшей в аптеках по всей стране варьируются по цене от 1,4 до 5,5 тыс. тенге за 100 мл. В целях экономии можно постараться вывести паразитов аптечным средством и самостоятельно.

А еще в городских пабликах мы обнаружили странное объявление: "Куплю живых головных вшей по пятьсот тенге за особь". Как оказалось, их покупают больные гепатитом люди.

"Около десяти лет назад я заболела гепатитом, – рассказывает жительница Талдыкоргана Айгерим Бегалы. – Прогнозы насчет моего состояния у медиков были плохие, и моя семья использовала все варианты лечения, предлагаемые специалистами, а также всякими ведунами. В том числе я принимала внутрь живых вшей с молоком. Сейчас мне это кажется абсурдным, позже я перенесла пересадку печени. Сейчас у меня все в порядке. Но тогда, в разгар заболевания, все средства казались приемлемыми. Лишь бы поправиться".

И сейчас некоторые казахстанцы с гепатитом тоже едят вшей с молоком и кефиром по совету знахарей, но медики предупреждают, что никакого эффекта такой странный прием пищи не даст. Более того, вши могут переносить ряд тяжелейших инфекционных заболеваний, таких, как тиф, поэтому врачи не советуют принимать внутрь этих насекомых.