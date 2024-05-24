Дружба беркута и льва: о чем договорились лидеры Казахстана и Сингапура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Тармана Шанмугаратнама посетил с двухдневным государственным визитом Республику Сингапур. В результате было подписано несколько важнейших документов, сообщает Zakon.kz.

Что же нужно крошечному морскому городу-государству от огромной страны в великой степи?

Что такое Сингапур?

Название Сингапур произошло от малайского слова "синга" (лев) и санскритского "пура" (город). Согласно древней малайской легенде, в давние времена на месте нынешнего Сингапура обитало чудище с головой льва и туловищем рыбы, которое вставало на защиту местных жителей. При виде врага у него загорались глаза красным светом и испепеляли неприятелей. Если был сильный шторм, то лев выходил из воды и спасал людей от гибели. И в память о спасителе в городе выстроен фонтан в виде полурыбы-полульва.

Сингапур – островной город-государство в Юго-Восточной Азии. До 1959 года город был колонией Великобритании. Сегодня "Город льва" входит в тройку (вместе с Люксембургом и Катаром) самых богатых стран мира по ВВП на душу населения. Благодаря низким налоговым ставкам, привлекательному инвестиционному климату и отсутствию коррупции страна совершила рывок, получивший название "сингапурского экономического чуда".

Интересно сравнить Казахстан и Сингапур по физическим параметрам.

Площадь Сингапура – 734 кв. км. Это чуть меньше площади Астаны (797 кв. км). При этом население Сингапура – почти 6 млн 348 тысяч человек, то есть плотность населения составляет свыше 7800 человек на кв. км. В Казахстане проживает почти 20 млн 100 тысяч человек, плотность населения – 7 человек на один квадратный километр. ВВП Казахстана – около 260 млрд долларов, ВВП Сингапура – около 498 млрд долларов.

Еще одна интересная деталь. Сингапур целиком построен по фэн-шуй. Даже небоскребы здесь имеют закругленную форму, потому что по китайской философии острые углы накапливают несчастье.

Фото: google.com/maps

Экономика Сингапура: деньги и креативность

Несмотря на маленький внутренний рынок и отсутствие природных ресурсов (даже питьевую воду страна закупает у Малайзии), Сингапур имеет высочайший национальный доход при нулевом внешнем долге.

Сингапур привлекателен для инвесторов из-за низких налоговых ставок. Подлежат налогообложению при ввозе всего четыре вида импортных товаров: спиртные напитки, табачные изделия, нефтепродукты и автомобили.

Около 25% ВВП дает обрабатывающий сектор и промышленность. Это электроника, химическая промышленность, биотехнологии, логистика, машиностроение. Огромный вклад в ВВП приносят финансы. В Сингапуре работают сотни банков со всего мира.

Третья часть экономики – креативная индустрия. Это медицинские инновации, аэрокосмические разработки, новации в здравоохранении, разработка контента.

Отметим также, что Сингапур имеет пять авиакомпаний и 9 первоклассных аэропортов. Парк самолетов приближается к 200.

Сотрудничество с Казахстаном

Казахстан и Сингапур активно развивают торгово-экономическое сотрудничество уже больше 30 лет. В РК работают свыше 140 сингапурских компаний и СП.

"В прошлом году объем двусторонней торговли составил 1,8 млрд долларов. Общий объем сингапурских инвестиций в Казахстан превысил 1,7 млрд долларов. Считаем, что в ближайшие годы эти показатели могут удвоиться". Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан

В структуре совместной торговли преобладает экспорт из Казахстана. Мы вывозим в Сингапур нефть и нефтепродукты, свинец, медь, тонны, циклоалканы.

Закупаем из Сингапура слуховые аппараты, кардиостимуляторы, лекарства, интегральные схемы, смартфоны, оргтехнику, лабораторные реагенты, моторные масла.

Кроме того, в Казахстане идет работа по строительству "умного" города Алатау совместно с сингапурской компанией недалеко от Алматы. Предполагается, что в новом городе будут проживать 2,2 млн человек.

Какие документы были подписаны во время визита Токаева в Сингапур

Меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сингапур об экономическом сотрудничестве. Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Республики Сингапур. Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Сингапур о сотрудничестве в сфере охраны прав интеллектуальной собственности. Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Сингапур по правовому сотрудничеству. Меморандум о сотрудничестве в области высшего образования между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Республики Сингапур. Соглашение между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и компанией Enterprise Singapore о сотрудничестве в распространении и переводе сингапурских стандартов.