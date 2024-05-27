Добро пожаловать за борт: какова ситуация с деменцией в Казахстане и почему ее привыкли не замечать

"Иногда старость приходит без мудрости" - ехидничают молодые, высмеивая капризный нрав старшего поколения. Но всегда ли дело в скверном характере? И как помочь близким, "врагом" которых стал собственный разум? О тяготах жизни больных с деменцией - в материале Zakon.kz.

"А что вы хотите? Это старость, она не лечится"

Самая распространенная причина деменции - 60-80% случаев - болезнь Альцгеймера. Всего насчитывается около 100 различных заболеваний, способных привести к данному недугу.

"Официально на учете с этим диагнозом стоят 10 тыс. казахстанцев. Но надо понимать, что эта цифра - в 20 раз меньше фактической. У нас в стране довольно много пенсионеров. По моим подсчетам, в действительности у нас должно быть около 200 тыс. больных. Просто таким людям, их семьям практически не уделяют внимания", - уверяет врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Жибек Жолдасова.

Причин тому много. С одной стороны, неосведомленность граждан, с другой, списывание происходящего как оными, так и врачами на причуды старости.

Хотя почтенным возрастом "прикроешь" далеко не все темные пятна.

"У нас всех разные "заводские настройки", индивидуальные факторы. Кто-то в 100 лет может оставаться в ясном уме, а кто-то... В целом, болезнь Альцгеймера, деменция обычно начинается у людей старше 65 лет – это считается поздним началом. Если деменция появляется до 65-ти – деменция с ранним началом или болезнь Альцгеймера с ранним началом. Таких людей примерно 10% от всех случаев деменции. Впрочем, у меня сейчас наблюдается семья, в которой болезнь Альцгеймера начинается примерно с 40 лет, к 50 годам они умирают. Это наследственное. Такое бывает. В литературе описаны даже 30-летние люди, у которых генетический фон неблагоприятный, они являются носителем зловредного гена, который вызывает раннюю болезнь Альцгеймера, раннюю деменцию. Деменции бывают и у молодых людей, например, после тяжелой черепно-мозговой травмы. К сожалению, это люди с глубокой инвалидностью. Но 90% случаев – старше 65 лет", - продолжает специалист.

По пути саморазрушения

Под индивидуальными факторами подразумеваются факторы риска, делящиеся на необратимые (генетика, возраст, пол) и обратимые.

Среди вторых, тех, на которые можно хоть как-то повлиять, выделяют 12:

сахарный диабет;

артериальная гипертензия;

низкий уровень образования;

малоподвижный образ жизни;

снижение слуха;

черепно-мозговые травмы;

загрязнение воздуха;

злоупотребление алкоголем;

курение;

депрессия;

одиночество;

ожирение.

"Контроль над ними позволяет снизить риск развития заболевания на 40%. Вовремя лечить гипертонию, сахарный диабет, регулярно принимать лекарства от них. Желательно соблюдение диеты, которая позволит держать заболевания в узде. У нас очень много пациентов, которые пускают это все на самотек. Естественно, риски развития деменции очень сильно увеличиваются. Вести активный образ жизни, чередовать умственную и физическую активности (разнообразные нагрузки позволят задействовать все отделы мозга - прим. Авт.), избегать вредных привычек – банально все, что входит в понятие здорового образа жизни, правильного питания", - советует доктор.

Вместе с тем отмечает - большинство сограждан, даже уже имеющих опасные для жизни хвори, предпочитают "плыть по течению", видимо, надеясь на "авось".

Тихий убийца

Мало кто знает, что у болезни Альцгеймера есть бессимптомная стадия - в течение 10-15 лет может продолжаться биохимическая фаза, которая как бы "подготавливает почву" для грядущих разрушений. Пока жертва даже не догадывается об опасности, "хищник" действует скрытно, накапливая в головном мозге вредные вещества бета-амилоид и тау-протеин. Затишье перед бурей длится до тех пор, пока они не достигнут критической массы. Тогда коварные вещества атакуют нервные клетки, которые впоследствии гибнут в неравной борьбе.

"Вы все меня бесите"

Довольно рано, еще на стадии преддеменции, в игру с сознанием вступают тлетворные изменения в характере, настроении и эмоциях. Некогда приятный в общении, спокойный человек постепенно становится все капризнее, обидчивее и...раздражительнее. Вовремя незамеченная на первых порах легкая нервозность уже к средней стадии заболевания эволюционирует в явную агрессию. Чем запущеннее история, тем выше вероятность нарваться на нецензурную брань и даже тяжелый кулак.

Так что упомянутое выше "годы пришли без мудрости" - это повод не зубоскалить, а обследовать когнитивные функции пожилого родственника. Пока период распада личности еще можно затормозить.

"А вот 50 лет назад..."

Поскольку первая линия фронта - гиппокамп, часть головного мозга, отвечающая за кратковременную память, эта самая кратковременная память и начинает страдать раньше всех. Процесс утраты накопленного в пути багажа подчиняется так называемому закону Рибо - сначала из "чемоданчика" выпадает недавно нажитое и только потом раритеты. Иными словами, больной с легкостью, "в красках" расскажет вам, как при СССР "ездил на картошку", но не сможет повторить только что услышанную фразу.

"Постепенно нарушения памяти будут нарастать, это проявляется, например, в бесконечном повторении человеком одного и того же – одних и тех же вопросов, одних и тех же ситуаций. Постепенно присоединяется такое состояние, как трудность подбора слов. На языке вертится – произнести никак не могу. Такое бывает у нас у всех – особенно после стресса, бессонной ночи, тяжелой болезни, но мы восстанавливаемся. А при болезни Альцгеймера и деменциях – наоборот, проблемы с памятью и подбором слов только усугубляются". Жибек Жолдасова

"Вы хотите меня убить"

На средней стадии поврежденный компьютер, помимо потери файлов, начнет выдавать еще и системные ошибки в виде галлюцинаций и\или бреда. Чаще эти состояния настигают пациентов в вечернее и ночное время - за день и без того работающая на износ система "перегревается" от нагрузки.

"Бред - это когда пожилой человек начинает обвинять окружающих в том, что у него воруют вещи, деньги, хотят выселить из квартиры, хотят отравить. У мужчин чаще появляется бред ревности, когда они свою супругу в летах начинают ревновать непонятно к кому. Не могут описать "соперников", но абсолютно уверены в факте измены".

"Я тебе, конечно, верю"

Вместе с тем, какая бы идея ни пришла в голову человеку с деменцией, спорить с ним, пытаться переубедить бесполезно, а то и чревато вспышкой агрессии.

Общаться при этом стоит короткими, простыми фразами, будто беседуете с трехлетним ребенком.

Для понимания. Моделируем обычную бытовую ситуацию - визит гостей.

Неправильно!

"Завтра вечером к нам приедут гости, нам нужно закупить продукты и начать готовить уже сегодня, чтобы к завтрашнему вечеру успеть накрыть стол".

"Человек с деменцией не усвоит эту тираду, начнет переживать, тревожиться, возможно, раздражаться. Мозг-то уже не поспевает обрабатывать столько информации", - объясняет психотерапевт.

Правильно!

Делим на части.

"Завтра вечером к нам приедут гости" - убеждаемся, что собеседник уловил смысл сказанного.

"Мы закупим продукты" - снова получаем обратную связь.

"Сегодня начнем делать заготовки на завтра" - то же самое.

Чем короче предложения и медленнее словесный поток, тем лучше.

Опасность для себя и других

У 40% пациентов с болезнью Альцгеймера заболевание начинается с депрессивного синдрома. Иногда такие пациенты могут покончить с жизнью.

"Статистика примерно такая же, как у всех депрессивных пациентов – около 10-15% людей с депрессией склонны к суицидальному поведению. Кроме того, если стадия заболевания средняя или тяжелая, у него выражен бред, галлюцинации, естественно, под воздействием них, когда ему, допустим, голоса приказали что-то сделать, он тоже может быть опасным и для себя, и для окружающих. Поэтому такие состояния нужно лечить как можно раньше. Если мы начинаем лечение с легко стадии деменции, результаты получим гораздо более благоприятные, чем со средней и тяжелой стадией", - говорит Жолдасова.

Важно: лечение легкой стадии деменции позволяет сохранять самостоятельность пациента пять лет, и психических осложнений в виде галлюцинаций, бреда у него практически не будет, либо этот риск снизится до минимума.

Отработанный материал?

Между тем нередко сами больные и их родственники остаются с бедой один на один. Да, в Перечне бесплатных препаратов есть два необходимых при таком диагнозе - донепезил и мемантин. Однако поликлиники, по опыту эксперта, либо сами ни сном ни духом, либо активно сопротивляются выдаче лекарств. Конечно, проявив настойчивость, получить их более чем реально. Однако на этом помощь от государства - все.

"Часто кто-то из членов семьи вынужден уволиться, чтобы ухаживать, теряя трудовой стаж и доход. Впадать в финансовую зависимость от родственников. Даже в оформлении инвалидности у нас отказывают, часто дезинформируют, говорят, что пенсионерам инвалидность якобы не оформляют. Либо говорят, что пенсионер при оформлении инвалидности якобы теряет трудовую пенсию, ему назначат только маленькое пособие по инвалидности. Это все неправда, дезинформация, эйджизм. Я считаю, это преступление. Мы не имеем права отказывать семье, пациентам в оформлении инвалидности. Часто это инвалидность 1-2 группы со средней стадией заболевания – пациент уже не может проживать один, ему нужен круглосуточный присмотр, наблюдение, забота и уход. А это значит, что кто-то должен оставаться рядом. Поэтому люди, которые вынуждены ухаживать за пациентом с деменцией, должны получать статус индивидуального помощника и пособие по уходу. В этом тоже у нас отказывают на комиссиях, причем это негласное правило, нигде в приказах это не написано. Я каждый раз по этому поводу возмущаюсь, но ничего не могу доказать", - поделилась Жибек Жолдасова.

Проблемами деменции она занимается 14 лет. За это время, в 2020-м, удалось добиться только бесплатных лекарств, да и то, как уже было сказано, за них еще нужно "повоевать".

И очень странно осознавать, что старички и старушки, некогда строившие корабль нашей страны, учившие, лечившие, читавшие сказки и помогавшие следующему поколению "встать за штурвал", оказались выброшены этим поколением "за борт", едва им самим понадобилась крепкая рука помощи.