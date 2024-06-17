В Сети появилась полная версия видео с заседания рабочей группы по утильсбору

Министерство промышленности и строительства РК разместило полную версию видео с заседания рабочей группы, рассматривающей петицию по вопросам утильсбора. Zakon.kz публикует основные моменты с прошедшего мероприятия.

Модератор заседания – депутат Мажилиса Парламента РК Олжас Куспеков – предоставил первое слово инициатору петиции Санжару Бокаеву.

Активист сделал ряд заявлений, касающихся утильсбора и развития отечественного автопрома. Однако заместитель председателя Комитета промышленности МПС РК Шынгыс Суюнбаев отметил, что Бокаев апеллирует данными не всего автопрома в целом, а статистикой одной компании-производителя. Кроме того, слайды, которые продемонстрировал общественник, датированы 2014 годом.

Суюнбаев напомнил, что до 2016 года ставки на ввозные тарифы в РК были следующими:

● для новых автомобилей: таможенная пошлина – 30% от стоимости плюс 12% НДС;

● для б/у автомобилей: таможенная пошлина – свыше 48% в зависимости от объема двигателя и возраста автомобиля плюс 12% НДС.

После 2016 года ввозные тарифы выглядят так:

Для новых автомобилей:

из третьих стран – таможенная пошлина 15% от стоимости плюс 12% НДС и утилизационный сбор;

из стран ЕАЭС – таможенная пошлина 0%, НДС 0% и утилизационный сбор.

Для б/у автомобилей:

из третьих стран – таможенная пошлина 15% от стоимости плюс 12% НДС и утилизационный сбор, а также сбор за первичную регистрацию;

из стран ЕАЭС – таможенная пошлина 0%, НДС 0% и утилизационный сбор, а также сбор за первичную регистрацию.

Заместитель председателя Комитета промышленности МПС РК также отметил, что за последние пять лет производители внесли в бюджет 116 млрд тенге налогов, фонд оплаты труда за этот же период составил 73,4 млрд тенге. Кроме того, в отрасль было привлечено инвестиций на сумму 92,7 млрд тенге. Благодаря принятым мерам, 71% рынка официальных продаж приходится на отечественных производителей.

"С момента введения утилизационного сбора в автомобилестроительную отрасль Казахстана были привлечены такие зарубежные компании, как General Motors, KIA, Hyundai, JAC, Skoda, KAMAZ, Chery, GWM, Changan и другие", – рассказал Шынгыс Суюнбаев.

По его словам, в ближайшие два года должен состояться ввод в эксплуатацию трех крупных проектов по производству автомобилей, ориентированных на экспорт. К 2027 году намечено поэтапное увеличение доли производства автомобилей мелкоузловым методом до 50% от общего объема производства.

"Также до конца 2025 года планируется реализация 10 проектов по производству компонентов, по итогам чего будет снижаться себестоимость выпускаемой продукции. Общая сумма инвестиций по новым проектам составляет более 760 млрд тенге, в том числе 403 млрд тенге – на автокомпоненты", – уточнил представитель МПС РК.

Суюнбаев напомнил, что утилизационный платеж на сельскохозяйственную технику был введен в 2019 году на тракторы и комбайны отечественного производства. В 2020 году он стал распространяться и на импортные тракторы и комбайны. В 2022 году ставки утильсбора были снижены на 50%.

Также Шынгыс Суюнбаев рассказал, что объем производства вырос в 15 раз по тракторам, и в 2,8 раза – по комбайнам за шесть лет. В 2023 году рост производства по тракторам составил 20%, по комбайнам – на 26%. Он также уточнил, что 12 брендов мировых производителей собираются в Казахстане.

Свои контраргументы выступлению инициатора петиции Санжара Бокаева привела и председатель правления ОЮЛ "Казахстанский автомобильный союз" Анар Макашева. Она отметила, что у представителей инициативной группы недостаточно информации касательно развития автомобильного рынка не только в Казахстане, но и за рубежом.

Глава союза обратила внимание на слайд, который ранее продемонстрировал Бокаев, где была показана статистика по изменению автопарка РК. В частности, в нем говорилось о том, что выросла доля старых машин. Анар Макашева согласилась, что это действительно так, но не из-за утилизационного сбора, а после проведения ряда кампаний по легализации автотранспорта.

Справка: 23 января 2023 года в Казахстане началась процедура легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну обходными путями до 1 сентября 2022 года. С 5 мая того же года официально разрешили легализовать и автомобили-конструкторы.

Макашева подчеркнула, что некорректно обвинять автопроизводителей в том, что парк машин не растет, что в нем преобладают старые авто или что все деньги от утильсбора тратятся на автопроизводство. Также она поделилась с участниками Рабочей группы информацией о том, как разные страны мира строили свою промышленность, используя, в том числе, и "протекционистские меры".

"Например, в Узбекистане соглашение по Daewoo было подписано в 1992 году. Уже и марка сама трансформировалась. Но почти тридцать лет страна была полностью закрыта от импорта любых машин – и новых, и старых. Таможенная пошлина была от 120%, акциз был дополнительный 70%, НДС они тоже платили. Только последние пять лет Узбекистан начал потихоньку менять свою тарифную политику, отменил какие-то акцизы, но при этом ввел новые элементы, которые все также не позволяют ввозить в страну старые автомобили. Буквально недавно они ввели дополнительное требование, в котором четко прописано, что ввозить автомобили для физических лиц тоже нельзя", – рассказала Анар Макашева.

Глава автомобильного союза согласилась с Бокаевым в том, что страны Европы "защищались" техрегламентом.

"У них тарифная политика не такая высокая. Но в Европу вообще абсолютно нельзя завезти автомобили ниже класса "Евро-6" на данный момент", – уточнила она.

Макашева рассказала и о том, что когда-то Южная Корея выкупила технологии компании Mitsubishi и, применяя заградительную тарифную политику, начала развивать свой автопром. До 1997 года в Южной Корее были высокие таможенные ставки. А теперь, например, при импорте в страну автомобиля там продают госномер, стоимость которого выше, чем размер первичной регистрации и утилизационного сбора в Казахстане вместе взятых.

"Вы правы, что в Казахстане автопроизводители пользуются различными инструментами (господдержки. – Прим. ред.). Но они пользуются теми инструментами, что и все другие отрасли. Например, тарифные и нетарифные преференции или льготное кредитование в банках второго уровня – они все изначально были рассчитаны на различные отрасли", – подчеркнула Анар Макашева.

Применительно к автопрому используют принцип стимулирования покупки транспортных средств. Это нужно, по словам руководителя ОЮЛ "Казахстанский автомобильный союз", чтобы наши граждане, малый и средний бизнес могли приобрести автомобиль или технику.

Санжар Бокаев возразил Анар Макашевой, отметив, что приведенные ею в пример страны имеют совершенно другие экономические модели.

"Вы уводите от главной темы проблемы. Тот "шрот", который мы боимся, что он придет сюда, который потом легализовали, это же следствие того, что мы создали такие искусственные барьеры, как утильсбор высокий. И здесь произошел вакуум, дефицит автомобилей, что привело к резкому скачку цен, автомобили подорожали с момента, как ввели утильсбор на 400%. И люди стали завозить "шрот"", – заявил Санжар Бокаев.

Однако, по имеющейся у Анар Макашевой статистике, большой поток поступления "шрота" в страну начался с 2006 года, когда в Казахстан завозили до 400 тыс. старых авто в год. С 2010 года, когда вступила в силу единая тарифная политика Таможенного союза и пошлина на новые машины составляла 30%, а на старые доходила до 120%, импорт "шрота" заметно сократился.

Глава автомобильного союза отдельно отметила, что в Казахстане утильсбор платят не только импортеры авто, но и производители. Для того, чтобы сумма платежа не ложилась бременем на покупателя, была предусмотрена процедура его возврата производителям. Именно из-за этого механизма противники утильсбора заявляют о том, что автопроизводители получают средства с этого платежа. Макашева в этом вопросе поставила точку: предприятия автопрома не получают с утильсбора больше, чем тратят на него сами.

При этом глава Казахстанского автомобильного союза подчеркнула, что автопроизводители также выступают за прозрачность распределения средств утильсбора, которые аккумулируются в "Жасыл Даму". Макашева пообещала, что к следующему заседанию подготовит более подробные ответы на те вопросы, которые задал в своем выступлении Санжар Бокаев.

Представитель ОЮЛ "Казахстанский автомобильный союз" Кайрат Еламанов в ответ на заявление инициатора петиции о том, что автопроизводители не платят КПН, дал полный расклад о том, какие выплаты осуществляют предприятия автопрома Казахстана. К ним, в том числе, относится и корпоративный подоходный налог.

На следующий после заседания день члены рабочей группы в рамках рассмотрения петиции по вопросам утильсбора посетили заводы по производству транспортных средств и сельскохозяйственной техники в городе Кокшетау.

Первым участники рабочей группы посетили предприятие АО "КАМАЗ-Инжиниринг", собирающее грузовики, самосвалы и спецтехнику на шасси КАМАЗ. Компания производит широкий спектр техники: энергонасыщенные тракторы, зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающую технику, пресс-подборщики рулонные, прицепы тракторные и др.

Кроме того, "КАМАЗ-Инжиниринг" обеспечивает государственный оборонный заказ. Поэтому существует определенный регламент, запрещающий фото- и видеосъемку на территории завода на личные мобильные телефоны. Этот факт не устроил инициаторов петиции, и они саботировали посещение "КАМАЗ-Инжиниринг" в составе рабочей группы, рассказали в пресс-службе МПС РК.

Затем рабочая группа прибыла на предприятие ТОО "Казахстанская Агро Инновационная Корпорация", которое занимается сборкой и поставкой сельскохозяйственной, специализированной и коммунальной техники. Здесь расположены металлорежущий цех, сварочные аппараты, компрессоры и другие виды оборудования, цех покраски и сборки узлов и адаптеров, а также кран-балки для перемещения узлов и комплектующих.

Еще одно предприятие, на котором побывали участники рабочей группы, принадлежит ЧК "Kazrost Engineering LTD". Компания производит сельскохозяйственную технику бренда "РОСТСЕЛЬМАШ". В составе частной компании 13 предприятий, расположенных на 11 площадках. Продукцию компании закупают горно-обогатительные комбинаты и нефтегазовые компании, колхозные и городские хозяйства, строительные компании и частные предприниматели со всего Казахстана.

В Министерстве промышленности и строительства РК уточнили, что участники рабочей группы посетили предприятия для ознакомления с производственным циклом заводов, что позволит более детально рассмотреть петицию по вопросам утильсбора.

Накануне в МПС РК сообщили, что создали на своем YouTube-канале специальный плейлист, где будут размещать полные версии видео с заседаний и выездных мероприятий рабочей группы по рассмотрению петиции по вопросам утильсбора.

"Мы выступаем за прозрачность процесса рассмотрения петиции. Именно поэтому нами принято решение публиковать полные версии видео, чтобы у граждан складывалась полная картина происходящего", – отметили в МПС РК.

Первые видео уже размещены на канале министерства.

Напомним, в Казахстане была создана петиция за отмену утильсбора, которая набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения. В рабочую группу вошли депутаты Парламента РК, вице-министры промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, финансов, сельского хозяйства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, культуры и информации РК, заместитель министра иностранных дел, представители других заинтересованных госорганов.

