Осторожно, зона турбулентности: как не травмироваться и не потерять самообладание во время "тряски" в самолете

Ранее 12 пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании Qatar Airways получили ранения, угодив в зону турбулентности в небе над Турцией. Не застрахованы от зловредных воздушных потоков и казахстанские авиалинии. Zakon.kz рассказывает, как с ними справляются отечественные перевозчики.

Попавший в передрягу самолет, летевший рейсом Доха - Дублин, к счастью, успешно приземлился в пункте назначения. Однако шестеро пассажиров и столько же членов экипажа получили травмы.

К пассажирам "Боинга", направлявшегося из Лондона в Сингапур, небо оказалось еще менее благосклонно: от столкновения с невидимым врагом пострадали более 50 человек. Жизнь 73-летнего британца, предположительно, унес сердечный приступ.

Как вспоминал один из пассажиров злополучного рейса, воздушное судно резко затрясло, после чего оно "ухнуло" вниз. Не пристегнутые ремнями безопасности товарищи по несчастью буквально взлетели под потолок и сильно ударились головами. Слова свидетеля приводит BBC.

И вот это нежелание пристегиваться - пожалуй, самая важная деталь в истории.

Как отметили в Комитете гражданской авиации, согласно статистике, в среднем случаи травматизации на отечественных авиалиниях единичны.

"В частности, в 2022 году зарегистрировано три инцидента с турбулентностью, в результате которых пять пассажиров и два члена экипажа получили легкие травмы", - проинформировали в КГА.

А в 2023-м, по данным СМИ, в такой ситуации побывали два наших авиаперевозчика. Первый следовал по маршруту Ташкент - Алматы и внезапно попал в зону сильной турбулентности. Семь человек травмировались. Во втором случае, на рейсе Астана - Шымкент, пассажиры отделались легким испугом.

Тем не менее действия экипажа при сильной турбулентности заучены и отточены до мелочей:

Немедленно включить световое табло "Пристегните ремни" и сделать соответствующее объявление для пассажиров.

Попросить пассажиров занять свои места и пристегнуть ремни безопасности.

Прекратить обслуживание и спрятать тележки и другое оборудование.

Экипаж должен также занять свои места и пристегнуть ремни безопасности.

Кабинному экипажу - постоянно поддерживать связь с кабиной пилотов для получения актуальной информации о турбулентности.

Есть и четкие правила для пассажиров.

Во-первых, еще до вылета следует позаботиться о ручной клади. Держать ее необходимо в верхних багажных полках или под сиденьем перед вами, чтобы предотвратить падение и, соответственно, травмы.

Если речь идет о багажной полке, убедитесь, что предметы надежно закреплены и не могут выпасть при турбулентности. После удостоверьтесь в том, что дверцы багажных плотно закрыты.

Маленькую ручную кладь можно разместить под впереди стоящим сиденьем - так и доступ к вещам проще, и по салону при турбулентности ее волочить не будет. Однако багаж не должен создавать неудобств другим пассажирам.

В проходах и возле аварийных выходов сумки ставить нельзя - возрастут риски получить увечья при турбулентности, затруднится эвакуация.

Во-вторых, не пренебрегайте ремнями безопасности, даже если табло "Пристегните ремни" не горит.

В-третьих, слушайте и выполняйте все указания экипажа.

Избегайте пребывания в проходе и старайтесь поскорее вернуться на свое место, если пришлось встать.

И напоследок. Постарайтесь не впадать в истерику во время путешествия по "ухабистому" воздушному пути. Экипаж, конечно, позаботится о вас. На этот счет есть следующие инструкции:

Подойти к пассажиру, установить с ним зрительный контакт и говорить спокойным и уверенным голосом.

Объяснить текущую ситуацию и заверить, что экипаж контролирует ситуацию и предпринимает все необходимые меры.

Попросить пассажиров сосредоточиться на дыхании: глубокие вдохи и медленные выдохи могут помочь успокоиться.

Если необходимо, пересадить пассажира на более удобное место, подальше от источника стресса.

Однако если паника не утихнет, а сам паникер станет представлять угрозу для себя и других, "экипаж может применить меры физического ограничения в соответствии с инструкциями авиакомпании".

Так что лучше сохранять спокойствие.