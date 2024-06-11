Озеро Алаколь: насколько подорожала казахстанская здравница и как туда комфортно добраться

Алаколь расположен во впадине между горными системами Джунгарского Алатау и Тарбагатая, и часть туристического побережья находится в Жетысуской области, а часть – в Абайской. Как туда можно доехать, где отдохнуть и как не ошибиться с выбором гостиницы, расскажет Zakon.kz.

Жетысуская область



Для жителей Жетысуской и Алматинской областей логистика до Алаколя проработана давно и обычно сбоев не дает. Алаколь расположен чуть восточнее города Ушарал в Жетысуской области, и здесь есть недавно реконструированный и готовый принимать даже международные рейсы аэропорт. И это несмотря на то, что Ушарал – крошечный городок с несколькими десятками тысяч населения.

Из Алматы летом до Ушарала ежедневно летает самолет. Стоимость билета для взрослого – 18 тыс. тенге, полет занимает около часа. От Ушарала до поселков Акши и Коктума, что стоят на самом побережье Алаколя и где, собственно, и расположены турбазы, отели и санатории, около 70 километров. Взять в Ушарале в этом направлении такси или доехать на маршрутном автобусе – не проблема.

Из Алматы ежедневно по несколько раз уходят до поселков Акши и Коктума автобусы. Например, в 20:00 и 22:00 они идут из самого центра города, стоимость билета для взрослых 21 тыс. тенге, детского и пенсионного – 19 тыс. тенге.

Из Алматы, из Талдыкоргана на Алаколь постоянно ездят такси, нанять его до Акши или Коктумы можно через любое популярное приложение перевозок. Но следует учесть, что от Алматы до побережья Алаколя более 600 километров, и путь будет долгим.

Кстати, пассажирский поезд Алматы – Достык делает короткую остановку на станции Акши, можно это использовать тоже как вариант комфортной поездки на местный курорт.

Капризные туристы обычно бронируют номера в отеле или пансионате в поселках на Алаколе заранее через турфирмы, оговорив детали, питание, наличие бассейна для детей на территории. Вариант бронирования удобен и тогда, когда ты выбираешь из 40 туробъектов, которые могут тебя разместить на побережье Алаколя в Жетысуской области, в соответствии со специальными требованиями. Например, если курортнику требуется диетическое меню или массаж. Или он хочет составить максимально бюджетный список расходов на отдых.

Большинство же казахстанцев едут на Алаколь дикарями, и уже на месте разбираются с тем, куда заселиться и где питаться.

"Максимально бюджетно на этом курорте – это совсем не дешево, – рассказывает жительница Алматы Нина. – Мы с мужем, например, в прошлом году месяц работали, чтобы с двумя детьми отдохнуть на Алаколе четыре дня. На озеро уехали на автобусе, ничего не скажешь, удобно, в 10 вечера выехали, легли в транспорте спать, утром уже на месте. Там нам удалось найти самый недорогой вариант проживания в пансионате, но все равно это было по 8 тыс. с человека, правда, подавали в отеле завтрак – с 8:00 до 10:00 утра. Без изысков была утренняя трапеза, но мы наедались. Обед, ужин и перекусы уже за свой счет, в день на семью тратили до 20 тыс. тенге. Были еще такие расходы, как катание на катамаране, покупка надувного круга для младшей дочери, прогулка на катере. В общем, 350 тыс. ушло на все. Думаю, дешевле было бы купить тур на всю семью дня на три в Дели, посмотрели бы другую страну, или съездить на поезде на неделю в Туркестан, говорят, он сейчас красивый".

С Ниной согласен и студент Дамир из Талдыкоргана.

"Мы ездили мужской компанией на Алаколь, я, кстати, работал официантом в кафе целый месяц, чтобы у родителей денег на поездку не просить, – рассказывает парень. – Дорого! И проживание дорого, что в Акши, что в Коктуме, и еда на побережье дорогая, и развлечения тоже. Не отели надо строить на Алаколе, а бюджетные хостелы и столовые с самой простой едой. Я, например, жалею, что отдал месячный заработок в поездку, пляжный отдых за большие деньги – это глупо. У нас и в Талдыкоргане прекрасный городской пляж, и городок Текели рядом, там такие пейзажи, что залюбуешься. И условия для отдыха в Текели в два раза дешевле, чем на Алаколе".

Кстати, даже ярые любители пляжного отдыха и те туристы, что могут позволить себе номера в отелях на побережье от 8 до 25 тыс. "за гостя" в сутки, отмечают, что при том, что Алаколь божественно красивое и удобное для купания озеро, сервис здесь готов подкачать в любую минуту. В сети полно, например, таких комментариев:

"У нас в отеле было питание по типу столовой самообслуживания, с хорошим выбором блюд, и готовили вкусно. Но бассейны были грязные, интернета в номерах не было". "Три раза были на Алаколе, всякий раз отмечала, что дороговато здесь все, особенно номера в отелях. Мебель и чистота так себе, а деньги берут реальные, где-то заманивают дешевыми койко-местами, а питание – за свой счет. Не везде есть бесплатные завтраки, бассейны тоже не в каждом отеле или пансионате".

Про несколько зон отдыха на Алаколе люди пишут, что там и питание хорошее, и для детей есть развлекательная программа с аниматорами, и для взрослых по вечерам. Но это те зоны отдыха, где в сутки меньше 15 тыс. тенге с гостя не берут.

"Наверное, надо пояснить, что люди в Акши и Коктуме живут за счет того, что много работают и на чем-то должны заработать в курортный сезон, – рассказывает житель Алакольского района Жетысуской области Кайсар. – А в остальное время здесь денег не заработаешь. Поэтому и организаторы питания стараются продать дорого то, что приготовлено за небольшие деньги, и транспортники, и прокатчики пляжной техники пытаются всеми силами заработать, и отели не гнушаются заселить скромных туристов в жуткие номера".

Абайская область

Сегодня побережье Алаколя в районе Мақаншы Абайской области застроено многочисленными базами отдыха. В целом, на территории курортной зоны действует 230 баз отдыха на любой вкус и кошелек. Там одновременно могут разместиться 14 450 человек.

В летний период на побережье работает информационный центр, где предоставляются информационные услуги отдыхающим, а также бесплатно раздают памятки, брошюры и карты-путеводители.

Суточный чек на базах отдыха варьируется от 7,5 тыс. тенге с человека без питания и до 18 тыс. тенге, но уже с трехразовым питанием. Есть и другая система оплаты на побережье: некоторые дома отдыха предлагают снимать целый номер от 10,5 тыс. до 35 тыс. тенге в сутки, причем есть варианты с питанием и без него. Отметим, что еще год назад отдых для VIP-персон был в районе 20-25 тыс. тенге за номер или за человека. Причем без питания.

Уровень комфортности у всех разный, так же, как и количество мест. Самый маленький отель на Алаколе может принять одновременно 35 отдыхающих, а самый крупный – до 500 человек.

"Номер на средний чек в 15-16 тыс. тенге оборудован кондиционером, водонагревателем, холодильником, телевизором и чайником. Но удобства обычно общие на этаже. Зато питание включено в стоимость путевки", – отмечает опытный предприниматель Куралай Толеуова.

Впрочем, стоит учитывать, что, в зависимости от сезона, а на Алаколе их три, по количеству летних месяцев, цены в одних и тех же домах отдыха могут варьироваться.

Так, например, если в июне и августе можно отдохнуть от 7,5 тыс. до 15 тыс. тенге с человека с трехразовым питанием, то в самый пик сезона – в июле и в первых днях августа – цена будет дороже.

Добраться до Алаколя со стороны Семея или Усть-Каменогорска можно практически всеми видами транспорта.

Например, по автомобильной дороге до Алаколя еще в прошлом году курсировали регулярные рейсовые автобусы с "сидячими" и "лежачими" местами. Но в этом сезоне автобусных маршрутов из Семея, в том числе и проходящих через город, до Алаколя просто не будет. Как пояснили сотрудники международного автовокзала Семея, администрации просто не удалось найти свободные комфортабельные автобусы для организации регулярных пассажирских перевозок до курортной зоны.

Впрочем, можно доехать и на такси. В зависимости от сервиса, ценовой диапазон здесь составляет от 5 до 10 тыс. тенге за каждого пассажира.

Однако из-за состояния дороги, ведущей к лечебному озеру и излюбленной курортной зоне, большинство туристов предпочитают воспользоваться удобным маршрутом железнодорожного транспорта.

На днях из Семея вышел первый специальный туристический пассажирский поезд сообщением "Семей – Достык", который направляется прямиком в курортную зону озера Алаколь.

Расписание поезда достаточно удобное, а цены – демократичные. Так, поезд сообщением "Семей – Достык" отправляется по нечетным числам (до 29 июня) и вмещает в себя одновременно 354 пассажира. Время в пути – 16 часов 40 минут. Билет на плацкарт – от 4730 тенге с человека, путешествие в купейном вагоне обойдется от 7499 тенге за место.

На летний период специально для отдыхающих, стремящихся доехать до Алаколя, на территории Абайской области курсирует через день еще один, уже социально значимый железнодорожный маршрут сообщением "Семей – Жаналашколь" протяженностью 731 км. Поезд небольшой – всего семь вагонов. Здесь стоимость проезда от 4322 тенге за плацкарт до 6226 тенге за купе.

Кроме того, после реконструкции аэропорта в селе Урджар, начиная с 2023 года, до Алаколя можно долететь. Полеты по направлению "Семей – Урджар" в период с июня по август осуществляются пять раз в неделю, а когда курортный сезон заканчивается, то количество полетов сокращается до трех раз в неделю. Стоимость билета на борту АН-24 вместимостью до 50 человек – 14 тыс. тенге.

В июле 2023 года казахстанцы жаловались и на дороговизну билетов на поезд, особенно на популярные туристические маршруты.

Кроме того, депутат Мажилиса Даулет Мукаев 18 апреля 2024 года заявил, что казахстанцам отдых за рубежом доступнее, чем на Алаколе.

Zakon.kz советует проявлять осторожность на отдыхе и не злоупотреблять спиртными напитками. В 2023 году на Алаколе произошел инцидент, после которого отдыхавшему там мужчине ампутировали ногу. Он был пьян и чуть не утонул. Один из туристов попытался спасти его на катере и винтом задел ногу тонущего.