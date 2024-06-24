Многодетная судья: Как успевать воспитывать семерых детей и быть успешной

24 июня в Казахстане отмечается еще один профессиональный праздник – День судьи и работника судебной системы. Материал к этой дате подготовил Zakon.kz.

Семеро детей и работа в судебных органах – совместить это сможет далеко не каждая женщина. Гулажар Бакытжанова в этой сфере работает уже около 18 лет. Как успевать воспитывать семерых детей и быть успешной в карьере? Корреспондент Zakon.kz встретился с героиней.

Первым местом ее работы в качестве судьи была должность в суде Мангистауского района. Последние 2,5 года Гулажар Бакытжанова – председатель Коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда.

Фото из личного архива героини

Сразу после окончания Казахского государственного юридического университета наша героиня вышла замуж. Будущего мужа Гулажар Бакытжанова знала с детства, они жили по соседству. До сих пор помнит, как первоклашкой была на тое по случаю возвращения юноши из армии.

"Муж старше меня на 12 лет. И мои родители всегда его хвалили и восхищались его предпринимательской жилкой, тем, как он всего добивается. И, наверно, у меня в подсознании отложилось, что лучшей кандидатуры для мужа мне и не найти. Когда училась в университете, жила в общежитии, родители передавали через него продукты из Мангистау в Алматы. Тогда мы и влюбились друг в друга. Вышла замуж, родила троих детей погодок. Тогда я работала в прокуратуре. Но в декрете я никогда не сидела больше 3-4 месяцев. Со всеми детьми мне очень сильно помогала свекровь, которую я обожаю. Она даже переехала вместе с нами в город, а не осталась с младшим сыном, как это велят традиции. После третьего ребенка я взяла перерыв на 8 лет, решила строить карьеру, и когда мне было 26 лет, начала работать в районном суде", – рассказывает Гулажар Бакытжанова.

Фото из личного архива героини

Судья отмечает – главная причина того, что она все и везде успевает, – это привычка вставать очень рано. Ее день начинается в 5 утра, она занимается домашними делами, а затем принимается за основную работу.

"Все вопросы, связанные с развозкой детей в садики и школы, взял на себя муж. А я в это время занимаюсь работой – пишу судебные акты, потому что в тишине пишется лучше всего. Когда были трудные дела, я и в шесть утра приходила на работу. До 9 часов успевала написать несколько судебных актов. В областном суде каждый судья рассматривает в среднем по 10 дел в неделю, и все судебные акты мы должны написать. К слову, коллеги, которые должны были подписывать эти акты, ни разу не находили в них ошибки", – отмечает председатель Коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда.

Фото из личного архива героини

Ровно в 12:00 Гулажар Бакытжанова спешит на обед домой. Говорит, обедать нужно только дома, всем вместе.

"Как говорил Евгений Леонов, счастье – это когда утром хочется на работу, а вечером – домой. Вот и у меня так. Я очень люблю свою работу и свою семью, но, когда я дома, хочу на работу, а на работе скучаю по детям и мужу", – добавляет Гулажар Бакытжанова.

Когда Гулажар Бакытжанова работала в экономическом суде Актау, родился четвертый ребенок. И снова она не смогла долго сидеть в декрете.

"Есть такое понятие, что настоящая мама должна обязательно сидеть дома с детьми. Я пыталась это сделать после шестого ребенка, но я начала болеть. И тогда муж сказал – вижу, что тебе плохо, выходи на работу! Несмотря ни на что, мои дети не обделены моим вниманием. Старший окончил НИШ с "Алтын белгi", еще один сын также с отличием окончил КТЛ. Младшие прекрасно воспитаны и тоже хорошо учатся. Когда с любовью и работаешь, и воспитываешь детей, тогда все получается. После рождения шестого ребенка я вышла на работу, и мы начали готовить книгу к юбилею суда, и даже тогда я все успевала. Один из коллег спросил – как ты это делаешь? Ты точно поцелованная Богом! А я и не отрицаю", – смеется она.

Фото из личного архива героини

Помимо основной работы, Гулажар Бакытжанова ведет передачу на местном телеканале.

"Программа называется "Примирение", выходит она на казахском языке два раза в месяц уже шестой год. Я сама являюсь ее автором и ведущей. В студию приглашаются судьи, адвокаты, представители государственных органов. Мы разъясняем различные нормы закона. На казахском языке мало правовых передач, а эту передачу многие смотрят, особенно в небольших аулах. Нас тревожит правовой нигилизм, ведь мы хотим построить правовое государство, поэтому и запустили такую передачу. Было время, когда в период пандемии выходили повторы, но зрители требовали новых выпусков, и мы выходили и снимали в масках".

Самому старшему из семерых детей Гулажар – 23 года, а самой младшей – всего два месяца. У многодетной мамы подвеска "Кумис алка", а вскоре будет и "Алтын алка". К слову, ни один не пошел по стопам матери. Все дети – математики и обожают цифры.

"Все удивляются, когда узнают, что у меня семеро детей, говорят – вы так классно выглядите! Почему-то у нас в обществе сложился такой стереотип, что многодетная мама – это обязательно уставшая, несчастная, некрасивая женщина. А я всегда всем говорю – выбирайте себя! Если маме хорошо, то и детям, и мужу хорошо. Поэтому я хочу разрушить этот стереотип. Многодетные мамы должны быть красивые, умные, интеллигентные, продвинутые. Я тесно работаю с АНК, даже была удостоена медали президента РК "За заслуги по внедрению и усовершенствованию механизма по применению медиации", и в Ассамблее очень много многодетных мам. Мы общаемся, и я их призываю воспитывать новых казахстанцев, при этом самим быть красивыми и умными". Гулажар Бакытжанова

Самые главные качества, которыми должен обладать судья, по мнению Гулажар Бакытжановой, это сильный характер, смелость, честность и открытость.

"Я смотрю на некоторых молодых судей и понимаю, что они не умеют самостоятельно принимать решение, советуются с нами. Зачем, если есть нормативная база, если все условия для судей созданы в Казахстане. У них не хватает характера и смелости, они должны уметь брать ответственность за решение. В судьи должны приходить честные люди, мы должны быть открытыми, как наша система. Я считаю, что из всех государственных органов судебная система самая открытая. Поэтому и нам нужно быть такими. Когда я стала судьей в родном ауле, отец мне сказал – выноси решения так, чтобы тебе не было стыдно и чтобы никто не мог на тебя косо посмотреть. Так я и работаю", – резюмирует Гулажар Бакытжанова.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае, отметил: "Новая общественная этика должна базироваться на ценностях единства и стабильности, справедливости и солидарности, закона и порядка, доверия и ответственности. Она должна стать воплощением патриотизма, гуманности, культа знаний, профессионализма, трудолюбия. Человека, который олицетворяет эти благородные качества, можно охарактеризовать одним глубоким словосочетанием – ответственный гражданин – "Адал Азамат". Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане".

Гулажар Бакытжанову можно с уверенность назвать Адал Азамат, ведь в одной женщине есть все те качества, о которых говорит глава государства. "Адал Азамат" – это образ жизни, а не просто слова, считает герой Zakon.kz из Кызылординской области.

Как воспитывать будущее поколение в парадигме "Адал Азамат", на Zakon.kz можно прочитать по ссылке.