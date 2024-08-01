Колыбель неволи: как живут малыши, рожденные в женской колонии Алматинской области

Для каждого ребенка истинное счастье – это когда рядом мама. Тогда, казалось бы, ему не будут страшны ни какая на улице погода, ни обстоятельства против него, ни даже колючая проволока в сырых стенах. Zakon.kz расскажет, как несут вместе с мамами наказание рожденные в неволе дети.

В КУИС МВД РК сообщили, что в Казахстане женщины за совершение преступлений разного характера отбывают наказание в шести пенитенциарных учреждениях. Одно из них – максимальной безопасности, остальные – средней. В тюрьмах страны в 2022 и 2023 годах родилось по 11 детей, а в этом году – девять.

Мамы с малышами до четырех лет живут отдельно в женском исправительном учреждении №10 поселка Жаугашты Алматинской области. Это единственная колония, где на территории расположен Дом ребенка.

Фото: предоставлено Департаментом УИС по Алматинской области и области Жетісу

Как известно, заключенные подчиняются суровому режиму и практически все их дни проходят одинаково. А у новоиспеченных мам больше шансов обойти строгий распорядок, наслаждаться материнством и ненадолго забыть о проблемах. Ради этих поблажек некоторые осужденные даже специально беременеют. Однако, конечно, большинство невольно оказываются в интересном положении, ведь мало кто захочет, чтобы его ребенок рос в таких условиях.

Тем не менее расплачиваться за грехи матери приходится и их чаду. Крохи не знают, что такое настоящее беззаботное детство. Мороженое, когда захочется, личные игрушки, веселые аттракционы, детский сад, полная семья. О жизни по ту сторону высокой стены они даже не подозревают. Хотя сотрудники Дома ребенка уверяют, что прикладывают все усилия, чтобы малыш рос счастливым.

"Осужденные женщины, у которых есть дети до четырех лет, могут совместно проживать в Доме ребенка. Они без ограничений общаются в свободное от работы время. Есть заключенные, которые предпочитают себя полностью посвящать воспитанию ребенка. В детском городке созданы все условия, необходимые для нормального проживания и развития детей в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования дошкольного воспитания и обучения". КУИС МВД РК

Фото: предоставлено Департаментом УИС по Алматинской области и области Жетісу

Директор КГУ "Алматинский областной специализированный дом ребенка" ГУ Управления здравоохранения Алматинской области Зауре Отарбаева поделилась, что в настоящее время в Доме ребенка находится 45 мам с детьми.

"Раньше дети с мамами могли жить до трех лет, но в прошлом году внесено изменение. Теперь по ходатайству осужденной женщины к администрации учреждения ребенок может остаться с ней до достижения им четырехлетнего возраста в случаях, если осталось менее одного года до освобождения по отбытии срока наказания или наступления у нее права на подачу ходатайства об условно-досрочном освобождении, замене неотбытой части наказания более мягким видом. У нас есть изолятор: дети, поступая извне, то есть из роддома или при этапировании вместе с мамами из других колоний, находятся в нем 21 день. Чтобы не занести различные инфекции или болезни, мы наблюдаем за ними и проводим медобследование". Зауре Отарбаева

Фото: предоставлено Департаментом УИС по Алматинской области и области Жетісу

Далее, попадая в Дом ребенка, маленькие постояльцы распределяются по группам: от нуля до одного года, от одного года до двух, с двух лет до трех, с трех лет до четырех. С ними работают воспитатели, педиатры и невропатологи.

"Мы стараемся, чтобы дети росли полноценно, не зная тревог. С момента пробуждения включаем музыку, делаем разминку, умываемся, идем на завтрак. Кормим их по заранее составленному двухнедельному меню, чтобы пища была разнообразной и полезной. После ими занимаются воспитатели и медсестры. Проводятся такие занятия, как ознакомление с внешним миром, рисование, раскраска, развитие речи, моторика. Обеспечиваем посезонной одеждой, обувью, предметами личной гигиены". Зауре Отарбаева

Фото: предоставлено Департаментом УИС по Алматинской области и области Жетісу

Главную роль играет мама, которая должна проявлять заботу о ребенке, дарить ему ласку и любовь, показать ему то, что он находится под защитой.

"Мы проводим праздники и конкурсы с мамами и детьми. Они вместе поют, танцуют. Устраиваем сюрпризы, дарим подарки. В прошлом году отремонтировали детскую площадку, где есть аттракционы, песочница, беседки. Скоро откроем дневное отделение для детей, где они будут находиться, пока мамы на работе". Зауре Отарбаева

Фото: предоставлено Департаментом УИС по Алматинской области и области Жетісу

Здоровье детей – этому вопросу сотрудники учреждения уделяют большое внимание.

"Если ребенок заболел, мы вызываем "103" и в сопровождении медсестры доставляем его в приемный покой Центральной районной больницы Илийского района. Его обследуют, и если принимают решение о госпитализации, то с ним на стационарное лечение ложится медсестра, а его мама остается в колонии. А если ничего серьезного, то отправляем в изолятор для наблюдения и лечения". Зауре Отарбаева

Фото: предоставлено Департаментом УИС по Алматинской области и области Жетісу

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Мамы с детьми могут получать продовольственные посылки и передачи от близких. Им разрешается ходить на краткосрочные и длительные свидания.

Если за малышом есть кому смотреть, то его могут забрать родные осужденной. То же самое происходит по достижении им четырехлетнего возраста. Либо по решению суда он направляется в детский дом, где в последующем его могут забрать в приемную семью. Также мама после освобождения может забрать своего ребенка.

Дети – главная мотивация для осужденных скорее покинуть серые стены и показать прекрасный мир своему чаду. Поэтому мамы здесь самые заботливые, терпеливые и надеющиеся на лучшее будущее.