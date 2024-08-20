Алматинец на машине объездил 90 городов Казахстана

Автопутешественник из Алматы Улан Алимбек за девять лет объездил все 90 городов Казахстана. Zakon.kz расскажет, как казахстанцу удалось реализовать задуманное.

34-летний Улан Алимбек – путешественник. Он побывал в 42 странах, увидел 320 городов. В далеком странствии молодой человек задумался, как можно изучать мир, когда на Родине множество удивительных городов, в которых не бывал ни разу. Тогда он дал себе слово стать главным туристом в Казахстане.

"Мое путешествие началось с дедушки и бабушки, которые брали меня с собой в разные поездки. Потом эту эстафету приняли родители, после друзья, а теперь уже семья. В 18 лет, когда только получил водительские права, я сел за руль и отправился куда глаза глядят". Улан Алимбек

В 2011 году парень самостоятельно на своей машине поехал из Алматы в Астану. Оттуда в Павлодар, Семей, Усть-Каменогорск и обратно вернулся в родной город. А через четыре года поставил цель: объехать все 90 городов Казахстана.

"Осуществлять свою цель я начал без конкретного плана. За два года посетил 15 городов. В 2017 году принял решение объездить оставшиеся города на автомобиле. За 46 дней побывал в 45 городах, проехал 17 тыс. километров. Думал, осилю затеянное в течение нескольких лет, но женился, и мой план ушел на второй план". Улан Алимбек

И вот наконец после долгого перерыва Улан Алимбек осуществил свою мечту. В этом ему помогли супруга и дети.

"Мы ждали, пока дети подрастут. Сейчас сыну пять лет, а дочке скоро исполнится два. Недавно с семьей мы вернулись из автопутешествия, проехали по Казахстану больше 8 тыс. км. Нам очень понравились Павлодар и Костанай. Даже задумались, может, переехать туда и пожить несколько лет. Финишем стал город Каражал. Возможно, я единственный казахстанец, который видел все города своей страны". Улан Алимбек

Автопутешественник признается, что Казахстан может похвастаться красивой природой. А еще тут много отзывчивых жителей.

"Ландшафт очень разнообразный и интересный. Здесь представлены почти все возможные природные достопримечательности: пустыни, горы, леса, степи, моря, озера и водопады. В общем, все, кроме действующего вулкана и океана. В каких только населенных пунктах я не был, и всюду живут очень добрые люди". Улан Алимбек

Не раз неравнодушные казахстанцы выручали путника, оказавшегося в затруднительном положении.

"Как-то мы заглохли в степи. Оказалось, не рассчитали нужное количество топлива в дорогу и остались без бензина. А до ближайшего АЗС 30 км. Я вышел на дорогу, чтобы попросить водителей докинуть меня до заправки или довезти авто на буксире. И буквально за 10 минут нашлись те, кто отвез нас до нужного места. И таких примеров не счесть. Когда в болото садились, в горах оставались с ночевкой, потому что машина сломалась. И всегда помогали добрые люди". Улан Алимбек

А в пути препятствий много. Даже климат и дороги – настоящая лотерея, делится собеседник, с ними как повезет.

"В стране многие дороги ремонтируются, строятся новые. Но в большинстве случаев, например на севере Казахстана, дороги пока плохие. Вроде асфальт есть, но он не такой комфортный для езды. Постоянно приходится ловить ямы. Так не успеваешь наслаждаться видами вокруг. То же самое в Актобе, где трассы были разбиты. В целом непросто дался мне маршрут до городка Булаево, так как от Алматы до него пришлось проехать почти 1900 км". Улан Алимбек

Как считает Улан Алимбек, в автопутешествии самое главное, чтобы железный конь был готов преодолевать бескрайние маршруты. Важно запастись деньгами, которые пригодятся на проживание, питание и бензин. Если случается поломка машины, то на ремонт тоже потребуются вложения.

"Раньше к автопутешествиям я не особо готовился, просто выезжал, а там как сложится. Сейчас знаю, что это большая ответственность, особенно если с тобой в дорогу отправляется семья. Перед путешествием нужно обязательно проверить автомобиль: ходовую часть, двигатель, поменять масла, фильтры. Взять аптечку, запасное колесо, огнетушитель, компрессор, домкрат. Нужно иметь сменную одежду, как легкую, так и теплую". Улан Алимбек

За девятилетнее путешествие по Казахстану герой потратил всего 3 млн тенге, объездив все города страны. И это не предел. Улан Алимбек уже поставил перед собой новые задачи.

"Эмоции меня переполняют, они только позитивные. Потому что долгое время я шел к этому и думал, когда уже все будет сделано. Цель по городам Казахстана достигнута. Теперь этот вопрос закрыт. А впереди новые маршруты – намерен сначала побывать во всех небольших населенных пунктах Алматинской области, а в дальнейшем объехать райцентры, аулы и поселки страны". Улан Алимбек

Материал по теме Пешком вокруг земли: казахстанец прошагал 1111 километров от Турции до Грузии

По данным бюро Национальной статистики, в настоящее время в Казахстане количество областей составляет 17, районов – 192, городов – 90, в том числе республиканского значения – три, поселков – 29, сельских округов – 2165, сел – 6208.

Наибольшее число районов по республике имеется в Акмолинской области, а городов областного значения и поселковых аппаратов акимов – в Карагандинской области. В Акмолинской и Костанайской областях больше сельских аппаратов акимов, а наибольшее число сельских населенных пунктов – в Туркестанской области.