Глава трудовой династии из Кызылорды: пошел в токари и не пожалел

Шермантай Бегманов в Кызылординской области – известный профессионал своего дела. Он – первый в династии токарей, общий стаж которой насчитывает 64 года. Следом идут его сын и внук. Один из них уже мастер, а второй обучается азам этого ремесла, сообщает Zakon.kz.

Семья токарей живет в ауле Кожакент Жанакорганского района Кызылординской области. У них свой большой цех во дворе дома. Заказчики едут к Бегмановым не только со всей округи, а даже из соседней Туркестанской области. Оно и понятно: рабочие профессии до того в дефиците, что найти хорошего токаря или плотника – большая проблема.

"Я родился в 1958 году в этом ауле. Мой отец был кузнецом, а дед – мастером по дереву. Он делал казахские сундуки, предметы быта. Мои дед и отец вложили немало сил в создание нашего совхоза. Благодаря их работе в ауле не было дефицита ни в железных изделиях, ни в предметах быта. Благодаря им я и мои братья научились от них всему, что они могли сами. Я до сих пор могу работать по дереву, ковать железо", – рассказывает Шермантай Бегманов.

Когда Шермантай вернулся из армии, директор совхоза попросил его отца отправить юношу в училище на токаря. В 1980 году он окончил учебу и стал токарем пятого разряда. До 1996 года Шермантай проработал в совхозе. Потом пошли тяжелые времена, совхозы и колхозы разваливались, в аулах нечем было сеять, скот шел под нож. В то время, когда люди находились на распутье, не знали, чем заняться, Шермантай понял, что его спасение в труде и в его навыках, и решил открыть свое дело.

"Все вокруг покупали грузовые машины, а я подумал – чем я хуже, и купил токарный станок. Стал работать на себя. Клиентов было много, и мне нужны были помощники. Им и стал мой сын Газиз. В 2004 году он окончил школу и иногда работал на станке. Я его сам обучал токарному делу. У него был интерес к станку, он умел разбирать, чинить. Потом окончил вуз, работал в школе. Затем в Кентау он получил сертификат и устроился работать в газорегуляторный пункт (ГРП) Байкенже-23. Работал он там почти пять лет. В 2015-2016 годах уволился и вернулся домой. И в это время я подарил сыну свой станок. В 2018 году мы построили цех. У нас несколько единиц оборудования – станок для сверления, сварочный, фрезерный станки, точильный аппарат и еще есть большой токарный станок марки 1К62", – рассказывает Шермантай ага.

Токарь-профессионал сетует на то, что желающих работать на токарном станке мало. Это нелегко. Мастер много часов работает руками, стоя на ногах. А еще нужно быть очень внимательным.

"Сейчас молодежь не хочет работать, очень много, кто заканчивает на токаря, но не работают – убегают. Молодежь не выдерживает такой нагрузки. У меня у самого пять-шесть учеников, первым стал мой сын Газиз. Если кто-то еще попросится на учебу, с удовольствием возьму, но никто не приходит. Хотя здесь можно хорошо заработать", – говорит Шермантай Бегманов.

Профессия токаря требует идеальной точности и внимания. Порой приходится часами стоять у станка, чтобы металлическая заготовка превратилась в нужную деталь. Шермантай ага наработал свое мастерство еще в 1990-е годы, ведь тогда был дефицит различных запчастей. Это сейчас можно купить или заказать даже из другой страны любое оборудование или запчасть, а в 90-е многие шли к нему в цех с последней надеждой. Кроме того, профессия токаря в современном мире "оцифровывается". Многие макеты заготовок делаются на компьютере.

"Этим занимается мой внук Айсултан. Он учится в 6-м классе и на компьютере делает разные макеты. Он интересуется токарным делом, часто помогает нам. Поэтому мы с сыном делаем ставку на него. Понятно, что он еще ребенок, и его интересы могут поменяться, но если он продолжит дело, которым мы с сыном занимаемся в общей сложности более 60 лет, то будем только рады", – говорит Шермантай ага.

Кроме токарного дела, Айсултан пробует себя в робототехнике, занимается конструкторами. Он – один из лучших учеников местной школы. Научился мастерить домбры и продает их. Макеты вещей, которые он сделал, хранятся в школе. Сам Айсултан признается, что ему нравится часами находиться с отцом и дедом в столярном цехе и мастерить. Возможно, династия токарей, которую 40 лет назад начал Шермантай Бегманов, продолжится и дальше. Ведь эта мужская профессия всегда будет нужна людям.

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