Какие трудовые династии прославляют Казахстан

Железнодорожники и токари, фермеры и учителя, артисты и врачи – представители этих профессий стали героями материалов Zakon.kz. Редакция сделала обзор самых ярких трудовых династий Казахстана, о которых рассказали наши корреспонденты в 2024 году.

Абайская область: железнодорожники

Даже на железной дороге, где трудовые династии скорее правило, чем исключение, далеко не каждая семья может похвалиться тем, что в одной отрасли работает 27 представителей рода. Такую трудовую династию нашел наш корреспондент из Абайской области. Общий трудовой стаж семейства железнодорожников Тукубаевых насчитывает 635 лет! Неудивительно, что эта трудовая династия вошла в "Книгу рекордов Казахстана".

Только на сегодняшний день сразу 19 представителей большой семьи Тукубаевых трудятся на железной дороге. Среди них: дежурные по станции, электромеханики, контролеры, специалисты по безопасности труда, инженеры-технологи, путейцы, главные инженеры и многие другие.

В семье сильны казахские национальные традиции и обычаи. Ну а общим девизом Тукубаевых вполне может стать знаменитый мушкетерский клич: "Один за всех и все за одного!". Здесь каждый член семьи за брата и внука встанет горой, протянет руку помощи в трудную минуту и поможет словом и делом.

В 2016 году трудовая династия Тукубаевых стала победителем республиканского конкурса "Мейірлі отбасы". В 2022 году Тукубаевы победили в еще одном конкурсе "Еңбек жолы" в номинации "Лучшая трудовая династия". А в 2023 году семья Тукубаевых вошла в "Книгу рекордов Казахстана" как самая продолжительная трудовая династия среди железнодорожников.

Фото из семейного архива Тукубаевых

ЗКО: учителя

Педагоги Каспи Жахатов и Құралай Адиева из Западно-Казахстанской области воспитали четырех сыновей, которые пошли по стопам родителей и тоже стали учителями. Их супруги – тоже из учительской среды. Семеро внуков Жахатовых нашли себя на педагогическом поприще. Общий стаж этой трудовой династии – 327 лет.

Сын четы Алибек делится, что ученики любят его родителей-педагогов. До сих пор на любом мероприятии, в гостях и на улице, встретив самого Каспи-ага или его детей, вчерашние их выпускники всегда добрым словом вспоминают школьные годы, с теплотой говорят об их уроках географии и биологии.

"Папа – географ от Бога, всегда все очень доступно и понятно объяснял. Он помнит названия всех стран, их флаги и столицы назубок. Даже сейчас при разговоре, если заходит спор о какой-нибудь стране, мы спрашиваем совета у отца – и он детально расскажет о любом государстве. Если разговор зашел на тему географии, любой мой друг скажет: "Лучше, чем Каспи-агай, никто этот предмет не знает", – с улыбкой рассказывает Алибек Жахатов. – Папа наш – ходячая энциклопедия по всемирной географии".

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Карагандинская область: механизаторы

Первый представитель трудовой династии Кратовичей – Станислав Кратович – стал механизатором 65 лет назад. Сегодня в поле работает представитель уже четвертого поколения этой семьи – Данил.

Все эти годы потомки целинника Станислава Кратовича живут и работают в полях близ села Кобетей Карагандинской области. Именно сюда по комсомольской путевке прибыл глава семейства Станислав Кратович в 1959 году, чтобы поднимать целинные земли Казахстана. Через год решил освоить профессию механизатора, поняв, что тот, кто умеет управляться с техникой, в селе никогда не пропадет.

Вместе с отцом за трактором сидел его 11-летний сынишка, которого отец с самого детства обучал управляться с техникой. По стопам деда и отца пошел и внук Данил.

"Нужно показывать труд механизатора. Тогда молодежь задумывается о том, что именно земля нас кормит, и все, что лежит на полках магазинов, выращивается на селе. А чтобы молодежь не уезжала отсюда, в первую очередь нужна хорошая заработная плата и достойные условия для жизни и труда", – считает Данил Кратович.

Младший представитель трудовой династии намерен и детям своим прививать любовь к любимой профессии, чтобы семейное дело было кому продолжить и в будущем. С семьей Кратовичей можно познакомиться по этой ссылке.

Фото из семейного архива Кратовичей

Жетысуская область: медики

Корреспондент Zakon.kz из Жетысуской области побывал в операционных Талдыкорганской областной больницы и узнал, какие высокотехнологичные медицинские услуги оказываются сейчас в этом учреждении.

Во время подготовки материала в этой больнице провели успешную инновационную операцию 76-летней пациентке с острым ишемическим инсультом. Операция называется "механическая рентгенэндоваскулярная тромбоэкстракция при помощи специального инструмента". Такое вмешательство должно проводиться в течение шести часов после начала заболевания. Тогда можно надеяться на успех.

"Суть в том, что стент-ретривер доставляется через бедренную артерию в заблокированный сосуд мозга, захватывает тромб и удаляет его. Кровоток в сосуде восстанавливается, предотвращая повреждение мозга. Вся процедура отображается на специальном рентгеновском аппарате, что позволяет осуществлять точность каждого движения, контролировать и отслеживать весь процесс операции. Большие плюсы и высокая эффективность этого метода еще в том, что он малоинвазивен. Пациент быстро восстанавливается. Эта операция длилась три часа, после нее пациентку перевели в отделение нейрохирургии, а не в реанимацию", – рассказал нейрохирург Айрат Жунусов, проводивший эту операцию.

Врач высшей категории Айрат Жунусов возглавляет в больнице отделение нейрохирургии. Он же основной оперирующий хирург. За 18 лет в профессии ему удалось достичь высокого профессионализма, и останавливаться на достигнутом он не собирается.

"Наверное, это было предопределено мне самой судьбой. На выбор моей профессии повлиял отец. Он был врачом, причем в сельской больнице. А это, по сути, универсальный специалист. Я видел, как он вправлял вывихи, фиксировал переломы, зашивал раны, принимал роды и даже делал кесарево сечение. В те годы это было нормой для сельского врача. Меня восхищал такой подход к делу. И я с детства был при нем, наблюдал, помогал и даже несколько раз ассистировал на выезде, потому что не было никого из других медиков рядом. При таком ярком примере трудно было не выбрать профессию врача. Да и ценности в те времена были другие", – поделился с корреспондентом Zakon.kz представитель семейной династии.

Материал о представителе этой медицинской династии можно прочитать здесь.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Алматы: цирковые артисты

Основателем династии воздушных гимнастов в алматинском цирке является Курмангали Досбатыров – заслуженный деятель РК и доцент Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенева. В 1970-е годы он создавал в Казахстане цирковое искусство и выступал на арене сразу в нескольких жанрах. С тех пор прошло почти шесть десятков лет, а он до сих пор в строю – передает огромный опыт работы в цирке молодому поколению.

Кстати, здесь же, на арене цирка, он встретил будущую супругу Елену, а про их детей в шутку говорят, что "они родились в опилках". Поясним, что "рожденные в опилках" – это устойчивое выражение о потомственных цирковых артистах. Цирковые артисты с раннего детства выводили своих отпрысков на манеж, который до середины ХХ века покрывался опилками.

Неудивительно, что дети Курмангали и Елены пошли по стопам родителей: Даулет Досбатыров и Алия Досбатырова-Канахина выступали в паре. А Мадина Досбатырова-Абселенова окончила эстрадно-цирковой колледж, однако потом нашла себя в медицине. Сегодня на арене Казахского национального цирка выступают представители третьего поколения воздушных гимнастов.

"Цирк был нашим домом, мы и в гастроли вместе с родителями отправлялись. Мой первый выход на сцену состоялся в 2,5 года. Позже мы с сестренкой Алией стали вместе работать в воздушном дуэте "Роза любви" и "Венский бал". Завоевали множество наград: "Золотой кубок" в Монте-Карло, "Серебряного льва" в Китае, золотую медаль от Министерства культуры Китая, серебряные награды Италии, также мы обладатели "Оскара" Королевского цирка в Бельгии и множества других наград", – рассказал корреспонденту Zakon.kz воздушный гимнаст Даулет Досбатыров.

Огромное внимание он уделяет воспитанию своих детей в духе семейных цирковых традиций. В их квартире есть даже специальная комната, оборудованная для полноценных гимнастических упражнений. Старшие дети – 10-летний Данат и 8-летний Данали – уже являются артистами Казахского Национального цирка. Их дуэт носит имя "Аманат".

Материал о властелинах воздуха можно прочитать по этой ссылке.

Фото: из личного архива Даулета Досбатырова

2025 год – Год рабочих профессий

Важно, что наступающий новый год в Казахстане пройдет под знаком труда. Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий.

"Год рабочих профессий будет содействовать продвижению в нашем обществе идеи трудолюбия и профессионализма". Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что "необходимо, чтобы люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, всегда пользовались уважением и почетом".