Властелины воздуха: как живет семья артистов цирка в третьем поколении

Цирк – всегда праздник. Отправляясь в него, мы получаем массу невероятных эмоций. С содроганием сердца наблюдаем, как артисты порхают, кружатся и выполняют умопомрачительные трюки под куполом. Бесстрашие, отважность, высокий риск и без права на ошибку.

Zakon.kz узнал у единственной казахстанской династии артистов цирка в третьем поколении, что кроется за сказочной иллюзией на манеже.

Досбатыровы – легендарная цирковая династия воздушных гимнастов. Ее основатель Курмангали Мукашевич – заслуженный деятель РК и доцент Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Он стоял у истоков возрождения казахского циркового искусства в 70-е годы. Работал в нескольких жанрах.

По сей день, вот уже больше полувека, продолжает верно служить цирку и его зрителям, делясь мастерством с молодыми артистами. Эту любовь он привил и своим детям. Даулет Досбатыров и Алия Досбатырова-Канахина выступали в паре. А Мадина Досбатырова-Абселенова, хоть сейчас и акушер-гинеколог, тоже окончила эстрадно-цирковой колледж.

"В начале 70-ых годов папа был артистом цирковой программы "Земля чудес". Через три года он встретил маму – Елену, она выступала в ансамбле. У папы всегда была мечта, чтобы мы продолжали его дело. Нас называют "дети, рожденные в опилках". Цирк был нашим домом, мы и в гастроли вместе с родителями отправлялись. Мой первый выход на сцену состоялся в 2,5 года. Позже мы с сестренкой Алией стали вместе работать в воздушном дуэте "Роза любви" и "Венский бал". Завоевали множество наград: "Золотой кубок" в Монте-Карло, "Серебряного льва" в Китае, золотую медаль от Министерства культуры Китая, серебряные награды Италии, также мы обладатели "Оскара" Королевского цирка в Бельгии и других наград". Даулет Досбатыров

Фото: из личного архива Даулета Досбатырова

Однако в жизни воздушного гимнаста были не только взлеты, но и падения. В 2005 году он упал с 11-метровой высоты. Артист сломал себе четыре позвонка. 1,5 года восстанавливался и буквально заново учился ходить.

"Я травмировался. Но продолжал учиться на режиссера-хореографа в Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Прогнозы медиков были разные. Тогда мне казалось, будто время остановилось. Я понимал, что, если не умер, значит, заново родился. А в жизни самое главное – перебороть свой страх. Жаждал скорее вернуться к любимому делу. Другого выхода я не видел, потому что не мыслил свою жизнь без цирка. А потом снова пошел на трюк, который меня покалечил. И когда летел вниз, думал, сейчас разобьюсь. Понял, что все получилось, лишь тогда, когда пошли аплодисменты в зале. Это был такой прилив энергии". Даулет Досбатыров

Фото: из личного архива Даулета Досбатырова

Даулет Досбатыров всю жизнь посвятил цирковому искусству. Работал в жанрах акробатики, жонглирования и воздушной гимнастики. Параллельно с этим он с отличием окончил академию и совмещал педагогическую деятельность. В 2009 году по инициативе правительства стал основоположником специализации "Режиссура цирка".

"Я набрал первый курс в составе шести студентов. Они выпустились и продолжают работать по профессии. В 2014-2016 годы был директором алматинского цирка. В 2017 году я набрал второй поток, сегодня они трудятся в режиссерско-постановочной группе в нашем цирке. Также по поручению Министерства культуры и спорта РК я был проректором Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Потом был директором Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Жусипбека Елебекова. Позже я возглавлял Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева". Даулет Досбатыров

Фото: из личного архива Даулета Досбатырова

После завершения работы в хореографическом училище мужчина задумался о продолжении цирковой династии. У него с супругой Фаризой четверо детей: Данат (10 лет), Данали (8 лет), Даниель (4 года) и Даная (3 года). Сейчас отец активно занимается их воспитанием.

"Тут и пандемия сыграла свою роль. Мы живем в квартире, но тем не менее не теряли время попросту. Одну комнату я выделил под спортзал. Там у нас есть все необходимое для занятий: хореографический станок, зеркала, кольца, трапеция. Так за закрытыми дверями дети шагнули в будущую профессию, а когда все вновь заработало, они пошли в спортшколу. Параллельно с этим в цирке проходили новогодние программы и Данат, когда ему даже пяти лет не было, впервые выступил в сказке в роли ангела. Позже выпускался мой второй поток студентов по специализации "Режиссура цирка", там сын сыграл маленького принца в одной из дипломных работ". Даулет Досбатыров

Фото: из личного архива Даулета Досбатырова

Дети превосходно совмещают цирковое искусство со спортивной гимнастикой. Помимо манежа тренируются в Специализированной школе олимпийского резерва №9. Состоят в юниорской сборной. Данали стал чемпионом РК, а Данат является серебряным призером Алматы по третьему взрослому разряду.

"Мы начали с воздушной гимнастики. Когда ребенок еще в неосознанном возрасте, он не понимает, что такое высота. Так психологически готовится к работе в воздухе. Мы сначала подготовили мышечный корсет, общую физическую подготовку, пластику, координацию. Постепенно в играющей форме стали увеличивать высоту до трех, пяти метров. Далее дети сами стали просить поднимать их выше. Это плавно перешло в цирковой номер". Даулет Досбатыров

Фото: из личного архива Даулета Досбатырова

В настоящее время легендарная семья Досбатыровых – единственная цирковая династия в Казахстане, представленная в третьем поколении. Братья Данат и Данали около двух лет работают артистами цирка. Дуэт называется "Аманат". Совсем скоро они выступят в Цирке Никулина на Цветном бульваре.

"Данат и Данали официально являются штатными артистами Казахского национального цирка, у них уже идет трудовой стаж, пенсионные отчисления, зарплата. Я лично руковожу дуэтом. У сыновей воздушно-цирковой номер на ремнях, который они представят в Москве. 8 сентября стартует международный конкурс, он продлится до 15 числа. В нем будут участвовать 17 стран. Мои дети мечтают забрать статуэтку. Вместе с нами работает моя супруга в качестве ассистента наших воздушных номеров, также она преподает в академии искусств по хореографическому искусству". Даулет Досбатыров

Фото: из личного архива Даулета Досбатырова

Поскольку жанр, в котором работают мальчики, сопряжен с риском, за названием "Аманат" кроется глубокий смысл: это именно доверие цирку от дедушки и отца.

"Сейчас я нахожусь на месте папы и говорю, что лучше бы сам был в воздухе. За детей переживаешь. Постоянно проверяю оборудование, на котором они летают. Каждый раз напоминаю им, как правильно надевать петлю. Потому что на манеж мы не выходим вместе. А если петлю неправильно зацепить – это риск. Цирк высотой 20 метров, а сыновья работают на около 15 метрах. Выше не рекомендуется поднимать, потому что зрителю будет некомфортно смотреть ту красоту, которую они показывают". Даулет Досбатыров

Собеседник пояснил, почему воздушные гимнасты выступают без страховки.

"Воздушная гимнастика на ремнях не подразумевает страховочных поясов, потому что в этих лонжах можно запутаться, что как раз таки чревато последствиями. А ремни они сами являются частью страховки. Тут важна смелость, ловкость и труд, потому что в цирке нужно иметь лишь 2% таланта, остальное все безустанная работа над собой. Мы часто выступаем с певцами, не хочу никого обидеть, но они сами говорят, что им хотя бы можно спеть под фонограмму, а в цирковом искусстве нет обмана и права на ошибку. Твоя жизнь здесь на волоске. Если артист не любит свою работу, то он в цирке долго не задержится". Даулет Досбатыров

Фото: из личного архива Даулета Досбатырова

Несмотря на то, что работа в цирке фантастически сложная и день расписан по минутам, дети находят время и на другие увлечения, такие как шахматы, игра на домбре, плавание, бокс, дзюдо, изучение языков. Самое главное для них – образование, поэтому учеба – это святое. Конечно, не исключены выходные, когда семья берет тайм-аут и вместе выбирается на отдых.

Фото: из личного архива Даулета Досбатырова

Даулет Досбатыров отмечает, что миссия их цирковой династии – дарить людям радость. Он цитирует выражение: "Любой путь к мастерству, известности и славе усеян не только лепестками роз, но и их колючими шипами". Поэтому много нюансов, таких как мозоли, пот, риск, слезы и травмы – остается за кулисами. Для артистов великое счастье выйти на манеж, продемонстрировать свои возможности, услышать от зрителей "Браво!". По словам представителя цирковой династии, ради этого стоит жить.