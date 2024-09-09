Мужчина умер в скорой в Косшы – жители города требуют увеличить количество машин

Несколько дней назад в Косшы в карете скорой помощи по дороге в больницу скончался местный житель. По мнению дочери погибшего, трагической развязки можно было избежать, если бы служба неотложной помощи выполнила свои обязанности должным образом.

Между тем горожане жалуются на нехватку машин "103" и, в частности, реанимобилей. Из-за этого больным приходится ждать фельдшеров слишком долго. В ситуации разбирался корреспондент Zakon.kz.

"Реанимировали отца в положении сидя"

По словам дочери погибшего, отцу стало плохо 4 сентября: ночью был первый вызов, утром 5 сентября второй и после обеда третий. Мужчину беспокоили рвота, боль в желудке и сильная слабость.

"Папа слег, когда еще в первый раз вызывали скорую. Во второй вызов фельдшер сказала, что не сможет спустить моего отца, и ушла. 5 сентября после обеда, то есть в третий раз, я уже попросила водителя заехать во двор, отца спустил его брат. Они, кстати, приехали спустя 1,5 часа. Я предупреждала, что пациент лежачий, но нам прислали "сидячую" скорую. Когда папе стало в дороге совсем худо, фельдшер начал откачивать его, сидящего. Можете себе представить такую реанимацию? У отца пошла кровь изо рта, он умер у меня на глазах", – рассказала Кундуз.

В областной станции скорой медицинской помощи предоставили подробный комментарий. В Косшы работают две поликлиники, в том числе частная. Данный пациент был прикреплен к ней, поэтому вызовы обслуживали ее бригады. Вызовы были отнесены к четвертой категории срочности, где регламент, к слову, – до 60 минут.

В первый приезд фельдшер снял ЭКГ, но патологию не выявил. Во второй вызов, отметили в службе скорой помощи, пациенту предлагалась госпитализация, но он от стационарного лечения отказался. В третий вызов его забрали в больницу, но он потерял сознание уже в машине.

"Старший фельдшер совместно с диспетчерами подстанций немедленно начали реанимационные мероприятия. После первого периода сердечно-легочной реанимации появился пульс на сонной артерии, на ЭКГ – фибрилляция желудочков. Проведена дефибрилляция трехкратно, внутривенно введены лекарства. Больной снова потерял сознание – сердечно-легочную реанимацию продолжили, но безуспешно, наступила биологическая смерть", – уточняется в официальном комментарии.

Медики поясняют, мол, необорудованную машину отправили из-за того, что вызов отнесли к четвертой категории срочности.

"Они сказали, мы не можем спустить вас"

В свою очередь, дочь погибшего пациента подчеркнула, что никакого отказа от стационарного лечения не было.

"Отец сам вызывал скорую, чувствовал себя очень плохо, так зачем ему отказываться? Они сказали, мы не можем вас спустить вниз, папа на шестом этаже жил", – сказала Кундуз.

Что стало причиной смерти человека, можно ли было его спасти? Руководитель управления здравоохранения Нурлан Ахильбеков напомнил о так называемой абдоминальной форме инфаркта, когда грозное состояние "маскируется" под обострение болезней желудочно-кишечного тракта и даже под аппендицит.

"А потом уже наступает остановка сердца. Но опять же говорить о том, что это был инфаркт, я не могу. Возможно, оторвался тромб, и наступила внезапная смерть. Сейчас рано делать какие-либо выводы, не имея результатов экспертиз, патологоанатомических данных. Мы начали служебное расследование, я дал поручение собрать объяснительные", – отметил главный врач области.

Дочь погибшего, в свою очередь, намерена доказать вину медиков, обратившись в правоохранительные органы.

"Карет даже больше положенного"

Между тем жители Косшы жалуются на нехватку карет скорой помощи и отсутствие в городе реанимобилей, из-за чего ожидание бригады неотложки порой затягивается на долгие часы. Те, у кого есть автомобиль, предпочитают, не набирая "103", сразу ехать в столицу. Однако глава облздрава утверждает: машин в Косшы не только хватает, но даже больше, чем положено по количеству прикрепленного населения.

"Сегодня на Косшы, в общей сложности, приходится восемь автомашин. В прошлом году городская поликлиника закупила один санитарный автотранспорт, а в этом мы выделили реанимобиль. Отделение станции скорой медицинской помощи в этом населенном пункте имеет четыре авто, в том числе одно резервное. И у ТОО "Жануя" (которое также обслуживает жителей в рамках ОСМС) две машины. Итого – восемь, в том числе три реанимобиля. Кроме того, мы ожидаем поставку 25 реанимобилей, которые распределим на всю службу скорой медицинской помощи области. И в первую очередь, планируем передать в "пристоличку" – Талапкер, Коянды, Косшы, и так далее", – сообщил Нурлан Ахильбеков.

И все-таки, признал собеседник, имеющихся восьми машин на Косшы недостаточно.

"По статистике, в Косшы проживают порядка 70 тыс. человек, а фактически – более 100 тыс. Но РПН, то есть регистр прикрепленного населения, показывает всего 33 тыс. жителей. То есть к местным поликлиникам прикрепилось всего 33 тыс., а это значит, что именно такое количество населения Косшы мы должны обеспечить санитарным автотранспортом. Согласно приказу, одна машина скорой – на 10 тыс. жителей. Получается, должно быть три, а там восемь автомобилей. Но на деле же жителей в Косшы больше, поэтому даже восемь машин все-таки мало", – пояснил глава облздрава.

"Не прикрепляемся, потому что не доверяем". Какой выход?

"Выход – прикрепляться к местным поликлиникам – там их, напомню, две. На сегодня городская обслуживает 12 тыс. человек населения, остальных – "Жануя". Другие жители прикреплены к столичным амбулаторным медорганизациям. Большие надежды в этом вопросе мы возлагаем на строительство больницы. В Косшы заходит частный инвестор, будет строить медучреждение на 350 коек. Думаю, когда в городе появится своя больница, люди начнут прикрепляться в своем городе", – заключил Ахильбеков.

В ответ на это местные жители в такой ответ не верят и просят показать им эти машины. А свое нежелание прикрепляться в Косшы объясняют низким качеством медицинского обслуживания.

"Мы просто-напросто боимся оставить здесь последнее здоровье или даже жизнь. Примеров тому – немало. Другая причина, почему многие предпочитают прикрепиться в столице, – расстояние до областного центра. Когда в поликлинике тебя определяют на лечение в стационар, то это Кокшетау. Ехать лечиться за 300 км очень далеко и неудобно: кто тебя там навестит? Опять же в столичных больницах и врачи сильней", – аргументируют горожане.

Качество обслуживания никак не должно зависеть от количества пациентов. Обеспечьте его – и народ потянется, уверены косшынцы.

Материал по теме Нескорая помощь: жители Алматинской области жалуются на качество медицинского обслуживания

Добавим, это не первый скандал с неотложкой в Косшы. В местном суде рассматривается уголовное дело в отношении фельдшера. Он обвиняется по статье 320 части 2 УК "Неоказание медицинской помощи, повлекшее по неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью". Дело находится на стадии предварительного слушания.